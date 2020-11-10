Koronavirüs aşısı yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin'in hemşehrileri bu başarıdan gurur duydu - Son Dakika

ABD merkezli Pfizer ile geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketinin kurucu ortağı olan ve 4 yaşındayken gittiği ülkenin ilk 100 zengini arasına giren Türk asıllı Prof. Dr. Uğur Şahin'in doğduğu Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ev görüntülendi. Şahin'in hemşehrileri, bu başarıdan gurur duyduklarını bildirdi.

İskenderun doğumlu Prof. Dr. Uğur Şahin, kanserle ilgili yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettirirken, koronavirüse karşı BNT162b2 isimli aşı müjdesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Sahibi olduğu BionTech şirketinde 80 civarında bilim insanı çalıştıran Prof. Dr. Uğur Şahin, 3,9 milyar dolarlık servetiyle 4 yaşındayken gittiği Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasına girdi. Şahin'in şirketi BionTech, ABD merkezli Pfizer ile geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıkladı. Prof. Dr. Şahin'in bilimsel başarısı, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde yankı uyandırdı. Şahin'in hemşehrileri, bu başarıdan gurur duyduklarını anlattı.