Koronavirüs aşısı yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin'in hemşehrileri bu başarıdan gurur duydu (2) - Son Dakika

'ONUNLA ÖVÜNÜYORUZ'

İskenderun Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı, gazeteci Sami Uygur (76), mahallelerinin 'dünkü çocuğu' Prof. Dr. Uğur Şahin'e teşekkür etti. Uygur, birçok bilim insanının koronavirüse karşı çalışmalar yaparken, Uğur Şahin'in öne çıkmasının dünyada ve Türkiye'de büyük sevinç yarattığını söyledi. Uygur, "Ben ve benim mahallemde bulunan insanlar, buradaki kişiler, İskenderun'daki çok az insan Uğur'u tanır. Biz onunla övünüyor ve mutluluk duyuyoruz. Dilerim Uğur'un bulduğu bu aşıdan Türkiye'ye de büyük miktarda gönderilir. Kendi şehrini, ülkesini ve mahallesini unutmaz herhalde" dedi.