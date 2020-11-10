Koronavirüs aşısı yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin'in hemşehrileri bu başarıdan gurur duydu (2) - Son Dakika

Koronavirüs aşısı yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin'in hemşehrileri bu başarıdan gurur duydu (2)

10.11.2020 18:13
Koronavirüs aşısı yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin'in hemşehrileri bu başarıdan gurur duydu (2), System.String[]

'ONUNLA ÖVÜNÜYORUZ'İskenderun Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı, gazeteci Sami Uygur (76), mahallelerinin 'dünkü çocuğu' Prof. Dr. Uğur Şahin'e teşekkür etti.

'ONUNLA ÖVÜNÜYORUZ'

İskenderun Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı, gazeteci Sami Uygur (76), mahallelerinin 'dünkü çocuğu' Prof. Dr. Uğur Şahin'e teşekkür etti. Uygur, birçok bilim insanının koronavirüse karşı çalışmalar yaparken, Uğur Şahin'in öne çıkmasının dünyada ve Türkiye'de büyük sevinç yarattığını söyledi. Uygur, "Ben ve benim mahallemde bulunan insanlar, buradaki kişiler, İskenderun'daki çok az insan Uğur'u tanır. Biz onunla övünüyor ve mutluluk duyuyoruz. Dilerim Uğur'un bulduğu bu aşıdan Türkiye'ye de büyük miktarda gönderilir. Kendi şehrini, ülkesini ve mahallesini unutmaz herhalde" dedi.

'YAŞADIĞI EV BOŞ DURUYOR'Bazı kişilerin Uğur Şahin'in İskenderun'daki akrabalarına ulaşmaya çalıştığını kaydeden Sami Uygur, "Ne yazık ki üzülerek söylüyorum, İskenderun'da Uğur'un tek bir akrabası dahi kalmadı. Türkiye'de de kaldığını zannetmiyorum. Yeğenlerinin çoğu da Avrupa'ya gittiler. Uğur, 5-6 yaşlarındayken mahallemizin küçük çocuklarından bir tanesiydi. Almanya'ya vizeleri çıktığında Uğur, o yaşlarda annesi ve babasıyla birlikte giderek oraya yerleştiler. İskenderun'da kaldıkları, yaşadıkları ev de bomboş, harabe duruyor. Benim görüşme imkanım olsa Uğur'a ulaşıp, kendisiyle gurur duyduğumuzu söyleyebilirdim" diye konuştu.'KENDİSİNE MİNNETTARIZ'O dönem Prof. Dr. Uğur Şahin'in yaşadığı evin bulunduğu Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Hasan Şanlı ise şunları söyledi: "Uğur Şahin burada doğmuş, 4 yaşlarına kadar bu evde yaşamış. Onlar gittikten sonra birkaç aile daha yaşamış ama şu anda atıl durumda. Almanya'ya ailesi ile gidip, orada okuyup, bilim insanı olması ve koronavirüs aşısını bulması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Kendisine buradan minnettar olduğumuzu söylemek istiyorum."

Koronavirüs aşısı yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin'in hemşehrileri bu başarıdan gurur duydu (2)
Koronavirüs aşısı yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin'in hemşehrileri bu başarıdan gurur duydu (2)
Koronavirüs aşısı yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin'in hemşehrileri bu başarıdan gurur duydu (2)
Koronavirüs aşısı yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin'in hemşehrileri bu başarıdan gurur duydu (2)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, İskenderun, Uğur Şahin, Uygur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs aşısı yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin'in hemşehrileri bu başarıdan gurur duydu (2) - Son Dakika


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