Koronavirüs aşısını olanlara turistik işletmelerde özel indirim - Son Dakika

TRABZON'da başlatılan kampanyayla, 15 Temmuz sonrası koronavirüs aşısının ilk ve ikinci dozunu olan kişiler, bölgedeki bazı turizm işletmelerince uygulanacak indirimden faydalanabilecek.

İl Sağlık Müdürlüğü ile Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği (TİSAD) tarafından koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmalarında, halkı aşı olmaya teşvik etmek için özel bir kampanya hazırlandı. Kampanyaya göre, 15 Temmuz tarihinden sonra ilk ve ikinci doz koronavirüs aşısı olanlar, kentte, turizm sektöründe hizmet veren 30 işletme tarafından ağustos ayı içinde indirim hakkı kazanacak.

'AŞI SAYIMIZ TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE'Kent merkezindeki Meydan Parkı'nda bulunan aşı çadırı önünde açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Doktor Hakan Usta, projeye destek veren işletme sahiplerine teşekkür ederek, "Aşı sayılarımız Türkiye ortalamasının üzerinde olsa bile bize göre az rakamlardayız. Aşı olan kişilere bir kısım işletmelerle teşvik oluşturmak amacındayız. İşletme sahipleri ilk aşısını 15 Temmuz'dan itibaren yapılmış kişilere, 2 dozunu yapılmış kişilere kendi iç düzenlerine uygun olarak indirim uygulayacaklar. Proje, 1 Ağustos'ta başlayıp 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu teşvikle daha çok insanımız aşı olacak ve bu illetten birlikte kurtulma umudundayız" dedi.'KAPANMA İHTİMALİNİN ÖNÜNE GEÇMEK GEREK'

TİSAD Başkanı Murat Çavga da halkı ceza yerine ödülle aşı olmaya teşvik etmek istediklerini söyleyerek, "Salgın sürecinde en büyük yarayı özel sektör aldı. Vakaların yeniden yükselmeye başlaması yüzünden ekim ve kasım ayında kapanma ihtimalinin önüne şimdiden geçmek gerek. Amacımız, aşılanan kişi sayısının arttırarak salgının hafiflemesi" diye konuştu.