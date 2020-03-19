Koronavirüs: Asya ülkelerinde ikinci dalga salgın endişesi yaşanıyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs: Asya ülkelerinde ikinci dalga salgın endişesi yaşanıyor - Son Dakika

Koronavirüs: Asya ülkelerinde ikinci dalga salgın endişesi yaşanıyor

6 saat önce

Güney Kore, Çin ve Singapur, ülke dışından gelen kişilerde görülen vakalar nedeniyle ikinci bir koronavirüs dalgasıyla karşı karşıya. Güney Kore'de vaka sayısı Perşembe günü yeniden artış gösterdi.

Koronavirüs: Asya ülkelerinde ikinci dalga salgın endişesi yaşanıyor, System.String[]

Güney Kore, Çin ve Singapur, ülke dışından gelen kişilerde görülen vakalar nedeniyle ikinci bir koronavirüs dalgasıyla karşı karşıya.

Salgının çıkış yeri olan Çin'de dün Vuhan dahil ülke içi kaynaklı hiçbir koronavirüs vakasının görülmediği açıklandı. Bu, salgının seyri açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Fakat, yakın bir zaman önce Çin'e dönen kişiler arasında 34 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Singapur dün 47 yeni vaka açıkladı. Bu kişilerin 30'unun yurt dışından dönenler üçünün de yabancılar olduğu belirtiliyor.

Güney Kore'de vaka sayısı Perşembe günü yeniden artış gösterdi. Açıklanan 152 vakadan kaçının ülke dışı kaynaklı olduğu konusunda bilgi verilmedi.

Yeni vakaların büyük bölümü Daegu kentinde görüldü. Yaşlıların kaldığı bir bakımevinde 74 kişinin testleri pozitif çıktı.

Japonya: Artık risk yurtdışı

Japonya'da Çarşamba günü sadece üç yeni vaka rapor edildi. Şimdiye kadar 154 vakanın görüldüğü Hokkaido'da salgının durma noktasına gelmesi nedeniyle Şubat'tan beri devam eden acil durumun kaldırılacağı açıklandı.

Bununla birlikte yetkililer kent sakinlerini evlerinden çıkmamaya çağırdı.

Vali Naomiçi Suzuki, "Şimdiye kadar dışarı çıkmama konusunda katı önlemler uyguladık. Şimdiyse sosyal ve ekonomik faaliyetlerimize devam ederken enfeksiyonun yayılması riskini azaltma aşamasına geçeceğiz" dedi.

Uzmanlar, bu dört ülkede ülke içi kaynaklı vakaların sınırlanması konusunda büyük başarı sağlandığını ancak başka bölgelerde görülen artışın bu ilerlemeye sekte vurabileceğine dikkat çekiyor.





'Tsunamiden beter olur'

Salgında gözler şimdi Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kaymış durumda.

Fakat yeni açıklanan veriler, Asya'da tehlikenin hala sürdüğüne işaret ediyor.

Malezya Sağlık Dairesi Müdürü Nur Hişam Abdullah, Facebook mesajında "Lütfen evinizde kalın, kendinizi ve ailenizi koruyun. Lütfen" dedi.

Kısmen karantina altında olan Malezya, en fazla vaka görülen Güney Doğu Asya ülkesi.

Ülkede şimdiye kadar 790 vaka görüldü.

Bunların çoğu Şubat sonunda Tebliğ Cemaati'nin başkent Kuala Lumpur'da bir camide düzenlediği dört günlük etkinlikle bağlantılı.

Toplantıya Kanada, Nijerya, Hindistan,ve Avustralya'nın yanı sıra Çin ve Güney Kore'den çok sayıda müridin de katıldığı açıklanmıştı.

Hişam Abdullah, "Covid-19 enfeksiyonlarında zincirin kırma şansımız var. Başarısızlığı bir seçenek olarak kabul etmiyoruz. Başarısız olursak, üçüncü bir virüs dalgasıyla karşı karşıya kalırız ve bu tsunamiden beter olur" dedi.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilere göre şimdiye kadar dünya genelinde 215.955 vaka görüldü ve bunların 8.749'u ölümle sonuçlandı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre vakaların yüzde 80'i Avrupa ve Batı Pasifik Bölgesi'nde ortaya çıktı.





Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güney Kore, Singapur, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:30 

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