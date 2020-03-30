"Koronavirüs ateşkesine" olumlu yaklaşan Husiler, Suudi Arabistan'ı neden hedef alıyor? - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Koronavirüs ateşkesine' olumlu yaklaşan Husiler, Suudi Arabistan'ı neden hedef alıyor? - Son Dakika

"Koronavirüs ateşkesine" olumlu yaklaşan Husiler, Suudi Arabistan'ı neden hedef alıyor?

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Yemen'de ateşkes çağrısına olumlu yaklaşan Husilerin buna rağmen Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki önemli noktaları balistik füzeyle hedef alması, "krizi fırsata çevirme" olarak değerlendiriliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Yemen'de ateşkes çağrısına olumlu yaklaşan Husilerin buna rağmen Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki önemli noktaları balistik füzeyle hedef alması, "krizi fırsata çevirme" olarak değerlendiriliyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de çatışan taraflara Kovid-19'un yayılması ihtimaline karşı tüm saldırıları durdurma çağrısı yapmıştı. Yemen hükümeti ile Husiler de ateşkes çağrısına olumlu yanıt vermişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hava savunma kuvvetlerinin 28 Mart Cumartesi akşamı Husilerin Sana ve Sada'dan Riyad ve Cazan'a doğru attığı iki balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin açıklamasının ardından İran destekli Husiler, "savaşın 6. yılında Suudi Arabistan içlerindeki en büyük askeri operasyonu gerçekleştirdiklerini" iddia etti.

Husiler, balistik füze ve insansız hava araçlarının (İHA) Riyad'da stratejik noktaları, Cazan, Necran ve Asir bölgelerinde de askeri ve ekonomik öneme sahip noktaları hedef aldıklarını kaydetti.

Koalisyon güçlerinin saldırıları

Yemen hükümeti, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Parlamentosu, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınarken, barış konusunda "ciddi olmamak"la suçlanan Husiler ise Arap koalisyonunun 5 yıldan uzun süredir ülkede birçok ihlalde bulunduğunu savunuyor.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam dün Husilere ait El-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin cumartesi günü 60'tan fazla, pazar günü ise 20 hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Abdusselam, "Suudi Arabistan topraklarına askeri operasyonların durmasını istiyorlarsa, saldırı ve ablukaları sonlandırmaları gerekir." dedi.

"Husiler barış konusunda ciddi değil"

Yemen ordusunda görevli askeri yetkililerinden Mesad es-Salahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Husilerin, Suudi Arabistan kentlerine yeniden balistik füze atmaya başlamaları, barış konusunda ciddi olmadıklarını ortaya koyuyor." diye konuştu.

Salahi, "Dünyada koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için olağanüstü bir durum yaşanırken, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ateşkes çabalarını hedef alan kışkırtıcı bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

Husilerin, Suudi Arabistan'a roket atmaya devam ederek, ateşkesle ilgili tüm çabaları tehdit ettiğini savunan Salahi, şunları kaydetti:

"Husiler kuruluşlarından bu yana tüm ateşkesleri alan genişletmek ve askeri başarı elde etmek için kullandı. Husiler yaptıkları hiçbir anlaşmaya uymadı ve adeta insanlığın düşmanı haline geldi."

"Husiler ateşkes dönemlerini 'fırsat' olarak görüyor"

Yemenli siyasi yazar Yakub el-Atvani, her zaman ateşkes çağrılarını memnuniyetle karşılayıp daha sonra ihlal eden Husilerin bu dönemlerden yararlandıklarını ifade etti.

Atvani, "Husiler şimdiye kadar en önemli saha kazanımlarını anlaşmalardan veya en azından sakin görüşmelerin ardından elde etti." görüşünü dile getirdi.

Husilerin koronavirüs ile mücadele çabalarına odaklanma çağrısının ardından Suudi Arabistan'ı bombaladığına dikkati çeken Atvani, üstelik bu çağrının başlangıçta Husiler dahil tüm taraflarca kabul edildiğini kaydetti.

Husilerin yeniden füze saldırılarına başlamasının nedenine ilişkin Atvani, bu durumun, Husilerin karşı tarafın çatışmayı azaltmaya hazır olduğunu gördüklerinde her fırsatı değerlendirip gizlice zafer kazanmaya çalışma tavrıyla açıklanabileceğini vurguladı.

Atvani, "Husiler bu füze saldırısıyla ateşkesi memnuniyetle karşılamalarının, barışa meylettikleri ve askeri anlamda yetersiz oldukları anlamına gelmediği mesajını veriyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:38 Kaynak: AA

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