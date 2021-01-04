Koronavirüs: Avrupa'da havacılık sektörünün 2020'deki kaybı 56,2 milyar euro - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Avrupa'da havacılık sektörünün 2020'deki kaybı 56,2 milyar euro

04.01.2021 14:17
Koronavirüs: Avrupa'da havacılık sektörünün 2020'deki kaybı 56,2 milyar euro, System.String[]

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol), koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de havacılık sektörünün, bugün kadarki en kötü yılını yaşadığını açıkladı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol), koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de havacılık sektörünün, bugün kadarki en kötü yılını yaşadığını açıkladı.

Salgının en fazla etkilediği sektörlerden bir olan havayolu taşımacılığı, Avrupa'da geçen yıl 56,2 milyar euro maddi kayba uğradı. 6 milyondan fazla uçuş iptal edildi ve 190 bin havacılık çalışanı işinden oldu.

Ancak Eurocontrol'e göre, yaz aylarından itibaren havayoluna duyulan güven yeniden artacak ve sektör 2021'den itibaren yeniden toparlanmaya başlayacak.

Eurocontrol tarafından hazırlanan, "Covid-19'un Avrupa havacılığına etkisi ve 2021'e bakış" konulu rapora göre, 2020 sektörün yaşadığı en kötü yıl oldu.

Salgın nedeniyle geçen yıl, Avrupa çıkışlı ya da varışlı uçuşların sayısı yüzde 55 oranında azaldı ve 6 milyon 100 bin uçuş iptal edildi.

Bu yüzden bir önceki yıla göre, 1,7 milyar daha az yolcu kaydedildi. Yolcu haraketliliğinin durması nedeniyle havayolu şirketleri, havaalanları ve hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıları 56,2 milyar euro maddi kayba uğradı.

Avrupa'daki havacılık şirketlerine bağlı uçakların yarıdan fazlasının yerde beklemesi nedeniyle, 190 bin çalışan işini kaybetti.

'2021'in ikinci çeyreğinden itibaren sektörde toparlanma başlayacak'

Eurocontrol'e göre, dünyanın bazı bölgelerindeki belirsiz salgın durumu yüzünden, havacılık sektörünün 2019 seviyesine en erken 2023'te ulaşabilecek.

Ancak örgüt, Avrupa hava taşımacılığı konusunda daha iyimser. Eurocontrol, 2021'in ikinci çeyreğinden itibaren sektörde toparlanmanın başlayacağını öngörüyor.

Eurocontrol'e göre, yeni yıldan itibaren birçok ülkenin hava taşımacılığı için PCR testi zorunluluğu getirmesi ve koronavirüs aşılarının yaygınlaşması nedeniyle hava taşımacılığına duyulan güven artacak.

Bu nedenle yaz aylarından itibaren de hava yolu trafiğinde ciddi bir talep patlaması yaşanacak. Yaz tatili ve uzak mesafe uçuşları nedeniyle, sektörde 2019'daki hava taşımacılığı hacminin yüzde 51'ine yakın bir toparlanma bekleniyor.

Eurocontrol, koronavirüs bulaşma riskinin de 2022'den itibaren tamamen ortadan kalkacağını tahmine ediyor.

Eurocontrol Genel Müdürü Eamonn Brennan, Covid-19 aşısının dünya çapında yaygınlaşmasıyla birlikte 2021'den itibaren havacılıkta toparlanmanın da başlayacağını vurgulayarak, "Ancak önümüzdeki yıllarda havacılık sektörünün tamamı, finansal desteğe ihtiyaç duymaya devam edecek" dedi.

Koronavirüs: Avrupa'da havacılık sektörünün 2020'deki kaybı 56,2 milyar euro

Koronavirüs, Havacılık, Euro, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüs: Avrupa'da havacılık sektörünün 2020'deki kaybı 56,2 milyar euro - Son Dakika Dünya

BBC

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