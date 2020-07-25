Koronavirüs: Avrupa'da vaka sayıları artıyor, yeni önlemler gündemde - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Avrupa'da vaka sayıları artıyor, yeni önlemler gündemde

Avrupa'da birçok ülkede koronavirüs vakalarının yeniden artması üzerine yetkililer halkı ihtiyatlı olmaya çağırdı.

Koronavirüs: Avrupa'da vaka sayıları artıyor, yeni önlemler gündemde, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Cuma günü koronavirüs vaka sayısının 285 bine yakın artış kaydettiğini ve bunun bugüne dek kayıtlara geçen en yüksek artış olduğunu, en fazla vaka artışının ise ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da görüldüğünü açıkladı.

Avrupa'da birçok ülkede de koronavirüs vakalarının yeniden artması üzerine yetkililer halkı ihtiyatlı olmaya çağırdı.

İspanya'da sağlık yetkilileri koronavirüs salgınında "ikinci dalganın" başlamış olabileceğini söyledi.

Fransa, Almanya ve Belçika'da da vaka sayılarında büyük artış oldu.

Yaz tatili sezonu devam ederken halka dikkatli olmaları uyarısı yapıldı ve kısıtlamalar da dahil yeni önlemlerin alınması gündeme geldi.

İspanya

İspanya'da sağlık yetkilileri ülkede "ikinci dalganın" başlamış olabileceği uyarısında bulundu.

Sağlık bakanlığı, Perşembe günü 971 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Bu, kısıtlamaların kaldırıldığı Haziran ayı sonundan beri en yüksek rakam oldu. Cuma günü ise 922 yeni vaka kaydedildi.

Bakanlık, ülke çapında 281 aktif salgın noktası bulunduğunu kaydetti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, İspanya'da koronavirüs vaka sayısı 272 bini, can kaybı ise 28 bini aştı.





İspanya acil sağlık merkezi yardımcısı Maria Jose Sierra, "İkinci dalga başlamış olabilir, ama en önemli konu bu değil. En önemlisi, bizim olan bitenleri takip edip gereken önlemleri erkenden almamız" diye konuştu.

Sierra, 3 Temmuz'da 100 bin kişi başına 8,76 olan vaka sayısının 27,39'a çıktığını belirterek, "Salgın eğrisinin yükseldiği açık, ama içinde bulunduğumuz durumu anlamak için bekleyelim" dedi.

Katalonya bölgesinde son 14 günde 8000'e yakın yeni vaka tespit edildi. Bu rakam, İspanya çapında aynı dönemde kayda geçen 16 bin 410 vakanın yarısını oluşturuyor.

Fransa, halka Katalonya bölgesine seyahat etmeme tavsiyesinde bulunurken, Norveç de İspanya'dan dönenlere 10 günlük karantina uygulamasına geri dönüleceğini açıkladı.

Katalonya Özerk Bölgesi Halk Sağlığı Sekreteri Josep Maria Argimon, Barcelona ve civarında durumun "kritik" olduğunu belirterek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmama çağrısı yaptı.

Virüsün barlara ve gece kulüplerine giden insanlar tarafından yayıldığı ve vaka artışlarını önlemek için yeniden kısıtlamalara ihtiyaç duyulabileceğine dair endişeler dile getiriliyor.





Güneydoğudaki Murcia bölgesindeki Totana kasabasında bir barda 55 vakanın ortaya çıkması üzerine, 32 bin nüfuslu kasabada yeniden ikinci derece kısıtlamalara dönüleceği açıklandı.

Madrid eyalet hükümeti ise gece buluşan insan sayısına yönelik yeni sınırlamalar getirmeyi planlıyor.

Madird'deki Barajas Havalimanı'na Mayıs ayından bu yana 77 kişinin koronavirüs pozitif halde geldiğinin tespit edilmesi üzerine, eyalet hükümeti, merkezi hükümete, havalimanlarında denetimleri artırması çağrısı yaptı.

Fransa

Fransa'da halk sağlığı yetkilileri, Perşembe günü 1062 yeni vaka tespit edildiğini, bakımevlerindeki 75 yaş üzeri yaşlıların yanı sıra gençlerde de vaka artışına rastlandığını açıkladı.

Salgının yayılmasını önlemek için sosyal mesafe kurallarına ve diğer önlemlere uyma hatırlatması yapıldı.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Cuma günü savunma konseyi ile bir toplantı yaparak vaka sayılarındaki artış ve alınabilecek yeni önlemler konusunu görüştü. Bu önlemler arasında Belçika ve İspanya ile sınırda kontrollerin artırılması ve uluslararası yolcular için havalimanlarında karantina tedbirleri de gündeme gelebilir.

Başbakan Jean Castex, İspanya'nın Katalonya bölgesine seyahat edilmemesi çağrısı yaptı ve bazı ülkelerden gelenlere sınırlarda zorunlu test uygulanacağını açıkladı.

Fransa'da vaka sayısı 216 bini, ölenlerin sayısı ise 30 bini aştı.

Almanya

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Cuma günü 815 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Bu rakam bir hafta önce 583, önceki hafta ise 395 olmuştu.

Son dönemlerde mezbaha ve et fabrikalarında ortaya çıkan vakalar dışta tutulursa bu, Mayıs ayı ortalarından bu yana en yüksek artışı ifade ediyor.





Yeni vakaların yüzde 40'ından fazlası Kuzey Ren-Westfalya eyaletinde olsa da diğer eyaletlerde de ortalamanın üzerinde artış olduğu görülüyor.

Hamburg'daki Bernard Nocht Tropik Hastalıklar Enstitüsü'nden Jonas Schmidt-Chanasit, son rakamların, et fabrikaları gibi belli bir lokasyondan ziyade nüfusun geneline özgü olduğunu belirterek, bunun virüsü kontrol altına alınmasını zorlaştırabileceğini söyledi.

Yetkili, "Bunun kalabalıkların toplanmasıyla, okulların ve kreşlerin açılmasıyla ya da insanların tatilden dönmesiyle mi ilgili olduğunu tespit etmemiz gerekiyor" dedi.

Balkan ülkeleri, Türkiye ve İspanya'nın Mayorka Adası'ndan Almanya'ya dönenler arasında koronavirüs pozitif olanlar bulunduğu belirtiliyor.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Son rakamlar hala pandeminin ortasında olduğumuzu bir kez daha gösteriyor. Artan seyahatler nedeniyle daha fazla enfeksiyonun Almanya'ya getirilmesi riski de artıyor" dedi.

Almanya; Türkiye, Mısır ve ABD'nin de dahil olduğu 130 ülkeyi riskli ülkeler olarak değerlendiriyor. Bu ülkelerden gelip de negatif test sonucu olmayanların 14 gün karantinada kalması gerekiyor.

Yetkililer ayrıca havalimanlarında test bölgelerinin oluşturulması talimatı verdi.

Riskli ülkelerden karayoluyla gelenlere de sınır yakınlarında rastgele test yapılacak.

Ayrıca ülkeye kimlerin girdiği hakkında daha iyi bilgi sahibi olmak için giriş kartı doldurma uygulamasının yeniden başlatılması planlanıyor.

Almanya'da vaka sayısı 205 bini, can kaybı ise 9 bini aştı.

Belçika





Yeni koronavirüs vaka sayılarında haftalık yüzde 89 artış kaydedildi.

Federal Kriz Merkezi sözcüsü Boudewijn Catry, Belçika'da Covid-19 nedeniyle günde üç kişinin öldüğünü belirterek, virüsün hala yaygın olduğunu ve kimsenin tedbiri elden bırakmaması gerektiğini söyledi.

Son bir haftadır hem vaka sayıları hem de yoğun bakımdaki hasta sayılarındaki artışın hızla devam ettiğini vurgulayan Catry, geçen hafta tespit edilen yeni vakaların yüzde 85'inin 60 yaş altında olduğuna dikkat çekti.

Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 65 bine, Covid-19'dan ölenlerin sayısı ise 10 bine yaklaştı.

Koronavirüs, İspanya, Almanya, Avrupa, Sağlık, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 01:02

Son Dakika Sağlık Koronavirüs: Avrupa'da vaka sayıları artıyor, yeni önlemler gündemde - Son Dakika
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