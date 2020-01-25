Koronavirüs Avrupa'ya sıçradı: İlk 2 vaka Fransa'nın Paris ve Bordeaux şehirlerinde tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs Avrupa'ya sıçradı: İlk 2 vaka Fransa'nın Paris ve Bordeaux şehirlerinde tespit edildi - Son Dakika Dünya

Koronavirüs Avrupa'ya sıçradı: İlk 2 vaka Fransa'nın Paris ve Bordeaux şehirlerinde tespit edildi

6 saat önce

Çin'in doğusundaki 11 milyon nüfuslu Vuhan (Wuhan) şehrinde görülerek en az 26 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs (2019-nCoV) salgını ilk kez Avrupa'ya sıçradı. Vakaların ilki Fransa'nın Bordeaux, diğeri de başkent Paris'te tespit edildi. 2 hasta da karantinaya alındı

Koronavirüs Avrupa'ya sıçradı: İlk 2 vaka Fransa'nın Paris ve Bordeaux şehirlerinde tespit edildi, System.String[]

Çin'in doğusundaki 11 milyon nüfuslu Vuhan (Wuhan) şehrinde görülerek en az 26 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs (2019-nCoV) salgını ilk kez Avrupa'ya sıçradı.


Fransa Sağlık Bakanlığı, Çin dışarısında bazı bölgelerde de görülen ölümcül virüsün ülkede iki kişiye bulaştığını doğruladı. Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, koronavirüsün bulaştığı iki kişinin Paris ve Bordeaux şehirlerinde yaşadığını açıkladı.

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Bordeaux, Fransa, Avrupa, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:11 
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