Koronavirüs balık pazarından çıkmadı mı? Çin bu bilgiyi sakladı mı? Son araştırmanın tezi farklı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs balık pazarından çıkmadı mı? Çin bu bilgiyi sakladı mı? Son araştırmanın tezi farklı - Son Dakika Dünya

Koronavirüs balık pazarından çıkmadı mı? Çin bu bilgiyi sakladı mı? Son araştırmanın tezi farklı

6 saat önce

Koronavirüs dünyada hızla yayılmaya ve endişe yaratmaya devam ederken şu ana kadar tüm dikkatler virüsün çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan şehrindeki 'Huanan Balık Pazarı'ndaydı. Ne var ki, cuma günü yayınlanan ve ilk vakaları inceleyen bir araştırma bu tezi doğrulamıyor.

Koronavirüs balık pazarından çıkmadı mı? Çin bu bilgiyi sakladı mı? Son araştırmanın tezi farklı, System.String[]

Koronavirüs dünyada hızla yayılmaya ve endişe yaratmaya devam ederken şu ana kadar tüm dikkatler virüsün çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan şehrindeki 'Huanan Balık Pazarı'ndaydı. Ne var ki, cuma günü yayınlanan ve ilk vakaları inceleyen bir araştırma bu tezi doğrulamıyor.


The Lancet'te yayınlananve farklı enstitülerden çok sayıda Çinli uzmanın yer aldığı çalışmaya göre hastaneye yatırılan ilk 41 vakada 2019 novel koronavirüs (2019-nCov) tespit edildi. Çalışmada yer alan Çinli uzmanlar bu vakalardaki ilk kişinin 1 Aralık 2019'da hastalandığını ve balık pazarı ile arasında herhangi bir temas bulunmadığını, bu ilk hasta ile takip eden hastalar arasında epidemiyolojik bağlantı olmadığını ileri sürüyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:22 
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