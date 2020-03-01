Koronavirüs, basketbola da engel oluyor - Son Dakika
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Koronavirüs, basketbola da engel oluyor

6 saat önce

Turkish Airlines Euroleague'in 27'nci haftasındaki AX Armani Exchange Milan-Real Madrid mücadelesi, İtalya'da koronavirüs salgınının yayılması dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

Koronavirüs, basketbola da engel oluyor, System.String[]

Turkish Airlines Euroleague'in 27'nci haftasındaki AX Armani Exchange Milan- Real Madrid mücadelesi, İtalya'da koronavirüs salgınının yayılması dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

Avrupa'da da hızla yayılan COVID-19 virüsü, futbolun ardından basketbola da engel teşkil etmeye başladı. İtalya'da salgının artması dolayısıyla bu hafta oynanacak olan basketbol müsabakaları ertelenmişti. Bunun ardından bir karar da Euroleague yönetiminden geldi. Alınan karara göre, bu hafta oynanacak olan AX Armani Exchange Milan-Real Madrid mücadelesine seyirci alınmayacak. Ayrıca yapılan açıklamaya göre karşılaşma basın mensuplarına da kapalı olacak.Öte yandan 7Days Eurocup'ta bu hafta iki İtalyan temsilcisi arasında oynanacak olan Germani Brescia Leonessa-Umana Reyer Venezia mücadelesi de seyircilere ve gazetecilere kapalı olacak.


Real Madrid, İtalya, Milan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:57 Kaynak: DHA
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