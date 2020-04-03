Koronavirüs: BBC'den karantina günlerinde tarihinin en büyük uzaktan eğitim hamlesi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: BBC'den karantina günlerinde tarihinin en büyük uzaktan eğitim hamlesi - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: BBC'den karantina günlerinde tarihinin en büyük uzaktan eğitim hamlesi

6 saat önce

İngiltere'nin kamu yayın kuruluşu BBC, okulların koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olduğu bu dönemde anne babalar ve çocuklara destek amacıyla her gün evden izlenebilecek kapsamlı öğrenim programları başlatacağını açıkladı.

Koronavirüs: BBC'den karantina günlerinde tarihinin en büyük uzaktan eğitim hamlesi, System.String[]

İngiltere'nin kamu yayın kuruluşu BBC, okulların Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olduğu bu dönemde anne babalar ve çocuklara destek amacıyla her gün evden izlenebilecek kapsamlı öğrenim programları başlatacağını açıkladı.

20 Nisan tarihinde başlayacak videolar, kısa testler, podcastlar ve okuma ödevleri de içeren programlara öğrenciler her gün iPlayer üzerinden BBC Four ve BBC Sounds adreslerine girerek ulaşabilecek.

Çocuklara dersleri sunucular Oti Mabuse, Katie Thisleton ve Karim Zeroual anlatacaklar.

BBC Genel Müdürü Tony Hall bunun "BBC tarafından şimdiye kadar girişilen en büyük öğretim hamlesi" olduğunu söyledi.

BBC tarafından yapılan açıklamada Birleşik Krallık'ta yaşayan her bir çocuğun eğitiminin destekleneceği kaydedildi ve derslerin ilginç kılınması için Kraliyet Shakespeare Kumpanyası, Premier Lig ve Puffin Yayıncılık gibi bir çok kuruluşla işbirliği yapıldığı kaydedildi.

Bu girişim kapsamında sağlanacak 14 haftalık temel eğitim ile yaşı ne olursa olsun öğrencilere günlük düzen ve çalışma temposu imkanı sunulması amaçlanıyor.

BBC Genel Müdürü Tony Hall bu tür kapsamlı bir paketi ancak BBC'nin sunabileceğini vurgulayarak "Ulusun ihtiyacı olduğu anda hizmete hazır olmaktan gururluyuz. Öğretmenler, okullar ve ebeveynlerle işbirliği içinde çalışarak çocukların her koşulda öğrenmeye devam etmesini sağlamaya çalışacağız" dedi.

BBC bu hamleyi hükümetle de koordineli bir şekilde yürütüyor.

Öğretmenlere ve uzmanlara danışıldı

İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Williamson kendisi de dahil bir çok ebeveynin evde okulları kapanan çocukları çalışmaya yöneltmekte zorlandığına dikkat çekerek BBC'nin uzmanlar ve tecrübeli öğretmenlere danışarak hazırladığı öğrenim hamlesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kültür Bakanı Oliver Dowden ise "Bu kamu yayıncılığının en güzel örneği" dedi ve bu programların okula gidemeyen milyonlarca çocuğun hayatlarında çok önemli bir etki yaratacağını söyledi.

İçeriğe gelince, BBC programların yaş gruplarına göre ayrılacağını, BBC Bitesize sitesinin internet üzerinden her gün her çocuk için yeni matematik ve İngilizce dersleri yayınlayacağını, diğer derslerin de bunları izleyeceğini söylüyor.

Ayrıca derslerin hazırlanmasında Birleşik Krallık içerisindeki özerk Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda bölgelerinden uzmanlar ve eğitimcilerle işbirliği yapıldığı ve içerikte bölgesel ihtiyaç ve farklılıkların dikkate alındığı vurgulandı.

Koronavirüs, İngiltere, Anne, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:10 

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