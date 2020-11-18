Koronavirüs: Belçika'da hemşire kılığındaki hırsızlar 'Covid-19 testi için geldik' diyerek yaşlıların evlerini soyuyor - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Belçika'da hemşire kılığındaki hırsızlar 'Covid-19 testi için geldik' diyerek yaşlıların evlerini soyuyor

18.11.2020 14:07
Koronavirüs: Belçika'da hemşire kılığındaki hırsızlar 'Covid-19 testi için geldik' diyerek yaşlıların evlerini soyuyor, System.String[]

Belçika'da hemşire kılığındaki hırsızların, koronavirüs testi yapma bahanesiyle yalnız yaşayan yaşlıların evine girerek, onları soydukları ortaya çıktı.

Belçika'da hemşire kılığındaki hırsızların, koronavirüs testi yapma bahanesiyle yalnız yaşayan yaşlıların evine girerek, onları soydukları ortaya çıktı.

Polis, hemşirelerin asla koronavirüs testi için evlere gitmediğini belirterek, halkı hırsızlara karşı uyarıyor.

Flamanca yayın yapan VTM kanalına göre, hemşire üniforması giyen kadın hırsızlar, iki kişilik gruplar halinde yaşlıların kapısını çalıyor.

Yetkililerin emriyle koronavirüs testi yapmak için geldiklerini söyleyen hırsızlar, yaşlıları sahte teste tabi tutuyor.

Hırsızlardan biri, ev sahibinin burnuna pamuklu bir çubuk sokup, test yapıyormuş gibi onu oyalarken, diğer hırsız da evdeki para, banka kartı ve değerli eşyaları çalıyor.

Polis uyardı: Hemşireler asla evlere test için gitmiyor

Hırsızların kurbanlarından biri olan 84 yaşındaki Josette adlı Belçikalı kadının oğlu Johan, yaşanları, "Hemşire kılığındaki hırsızlar annemle sohbet etmişler. Onları çok cana yakın ve tatlı bulmuş. 'Ne güzel, test yaptıracağım' diye düşünürken soyulmuş" diye anlatıyor.

Polis sözcüsü Dorien Baens, hemşirelerin asla evlere test için gitmediğini vurgulayarak, halkı uyarıyor.

Polise göre, maske, eldiven ve koruyucu kıyafetleri olmadan yaşlıların kapılarını çalan hırsızlar, kurbanları için maddi hasarın yanı sıra, ciddi bir hastalık bulaştırma riski de taşıyor.

Son günlerde özellikle Hasselt, Tongeren ve Dipenbeek kentlerinde yaşlıları soyan hemşire kılığındaki hırsızların görüntüleri VTM kanalındaki Faruk adlı haber programı tarafından yayımlandı.

Polis, görüntülerdeki kişileri tanıyanların ihbarda bulunmasını istedi.

Belçika, dünyada koronavirüs nedeniyle nüfus başına en fazla ölümün yaşandığı ülkelerin başında geliyor.

Yaklaşık 11,5 milyon nüfuslu Belçika'da şu ana kadar 15 bine yakın kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin büyük bölümü 70 yaş ve üzeri kişilerden oluşuyor.

Belçika'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı da 540 bini aştı. Bazı uzmanlar ise bu sayının en az 3-4 kat daha fazla olduğunu savunuyor.

Koronavirüs: Belçika'da hemşire kılığındaki hırsızlar 'Covid-19 testi için geldik' diyerek yaşlıların evlerini soyuyor

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Son Dakika Dünya Koronavirüs: Belçika'da hemşire kılığındaki hırsızlar 'Covid-19 testi için geldik' diyerek yaşlıların evlerini soyuyor - Son Dakika Dünya

BBC

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