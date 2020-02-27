Belçikalı şirket koronavirüs sebebiyle çalışanlarına tokalaşmayı ve öpüşmeyi yasakladı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Belçikalı şirket koronavirüs sebebiyle çalışanlarına tokalaşmayı ve öpüşmeyi yasakladı - Son Dakika

Belçikalı şirket koronavirüs sebebiyle çalışanlarına tokalaşmayı ve öpüşmeyi yasakladı

6 saat önce

Belçika'nın Kortrijk kentinde bulunan Duma adlı şirket, koronavirüs salgınından korunmak amacıyla, çalışanlarına öpüşme ve tokalaşmayı yasakladı.

Çin'den yayılan ve Belçika'ya da sıçrayan ölümcül virüs Belçikalı bir şirketi ilginç bir karar almaya itti. Kortrijk kentinde bulunan Duma adlı şirket, koronavirüs salgınından korunmak amacıyla, çalışanlarına öpüşme ve tokalaşmayı yasakladı. Şirket çalışanları, sadece gülümseme ve baş selamı ile yetinecek.

YASAK, TEHDİT ORTADAN KALKANA KADAR DEVAM EDECEK

İnşaat ve sanayi tesisleri için iş makinesi satan ve kiralayan şirketin, Belçika'nın diğer kentleri ile Fransa'da da şubeleri bulunuyor. Şirket yöneticisi Stephan Debrabandere, yasağın tüm çalışanlar için geçerli olduğunu söyledi.

Belçika medyasına göre, yasak kararı, koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar devam edecek.

ŞİRKET YÖNETİCİSİNDEN AÇIKLAMA

Şirket yöneticisi Debrabandere, Macarlar'dan Polonyalılar'a ve Çinliler'e kadar dünyanın dört bir yanından uluslararası şirketlerle iş yaptıklarını belirterek, "Hatta bu hafta Kuzey İtalya'dan misafir bekliyorduk ama şimdilik gelmelerine izin verilmiyor" dedi.

"JAPON SELAMI VERECEKLER"

Belçikalı yönetici, koronavirüs salgınına karşı uyanık olmak, enfeksiyon kapmış biriyle temas etmemek ve şirketin haftalarca kapalı kalmasını önlemek için, geçici olarak böyle bir karar aldıklarını vurguladı.

Artık çalışanların "Japon sistemini" kullanacağını belirten Debrabandere, öpüşme ve tokalaşma yerine, karşısındaki kişiye nazikçe gülümsemek ve baş selamı ile yetineceklerini söyledi.

Belçikalı şirket koronavirüs sebebiyle çalışanlarına tokalaşmayı ve öpüşmeyi yasakladı
Belçika, Fransa, Sağlık, Ekonomi, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:30 
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