Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz - Son Dakika

Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz

06.04.2021 07:53

Bahar aylarıyla birlikte koronavirüste başlayan üçüncü dalga nedeniyle korona vaka sayıları günlük 42 bini geçmiş durumda. Bu süreçte hem mutant virüs hem de salgının genel seyrinde değişiklikler tespit edildi. Artık öksürük ve ateş ilk semptom olmayabiliyor. Korona vakalarında burun tıkanıklığı ve nezle belirtisi de görülmeye başlandı.

Vaka sayısı her gün yüzde 5 oranında artıyor. Bu rakam ikinci dalganın yaşandığı kasım-aralık aylarında günde yüzde 20 civarına ulaşmıştı. Ayrıca, mutant virüs nedeniyle hastalığın bulaşma hızı üçte bir arttı. Vaka sayısının 50 binlerden sonra platoya ulaşması ve ardından gerilemesi bekleniyor.

RAMAZAN'DA YAVAŞLAMA GÖRÜLECEK

Ancak bazı uzmanlar, rakamların daha da yükseleceğini iddia ediyor. Hükümette verilere ve gelişmelere ilişkin yapılan değerlendirmelere göre, iki-üç hafta içerisinde platoya ulaşılabilecek. Ramazan döneminde, hem kurallar hem de orucun etkisiyle toplumsal hareketlilik yavaşlayacak. Bu yavaşlamanın olumlu etkileri görülecek.

BURUN AKINTISI VE NEZLE BELİRTİLERİ GÖRÜLDÜ

Hürriyet'in haberine göre pandeminin seyri nedeniyle kasım-aralık kurallarına dönülebileceği, tüm illerde hafta sonu yasağının uygulamaya konulabileceği değerlendiriliyor. Verilere göre, ev içi bulaşlarda büyük artış oldu. Vakaların son günlerdeki semptomları da değişti. Kliniklere başvuruların hapşırma, burun akıntısı gibi nezle belirtileriyle geldiği ve test sonucu COVID-19 teşhisi konulduğu belirtiliyor. Vatandaşların bu nedenle daha çok kulak-burun-boğaz servislerine başvurdukları da gözlendi.

Kısıtlamalar kaldırıldığında genellikle etkisinin 10-14 gün içinde görülmesi beklenirken, son dönemde etki bir hafta içerisinde ortaya çıkmaya başladı. Hastalık nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuranların yaş ortalamasının da 50-60 arası olduğu belirtiliyor. Aktif vaka sayının 350 bine dayandığı, test vaka oranının yüzde 20'lere yaklaştığı kaydedildi. Aktif hasta içindeki ağır hasta oranının yüzde 0.70'lerde kalmasının, ağır hasta sayısının azalması açısından önemli olduğu belirtiliyor.

SON 24 SAATTE 42 BİN 551 VAKA ÇIKTI

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1706 oldu. Son 24 saatte 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601, vefat sayısı 32 bin 456, ağır hasta sayısı 2 bin 407 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz

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Son Dakika Güncel Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz - Son Dakika


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