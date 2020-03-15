Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı (2) - Son Dakika

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Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı (2)
6 saat önce
DÜZCE VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI?Düzce Valiliği, ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede gözetim altına alınmasına karar verilince babası tarafından kaçırılmaya çalışılan 5 yaşındaki Ş.F.'nin Düzce Devlet Hastanesi'nde izole edilerek, gözetim altına alındığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:47 Kaynak: DHA
DÜZCE VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
? Düzce Valiliği, ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede gözetim altına alınmasına karar verilince babası tarafından kaçırılmaya çalışılan 5 yaşındaki Ş.F.'nin Düzce Devlet Hastanesi'nde izole edilerek, gözetim altına alındığını açıkladı. Açıklamada, "Hasta olan çocuk, Düzce Devlet Hastanesi'nde izole edilmiş ve gözetim altına alınmıştır. Hastanın, koronavirüs olarak kesinleşmiş bir tanısı bulunmamaktadır. Hastanın Düzce Devlet Hastanesi'nde normal takibi yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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