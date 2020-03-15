Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı (2) - Son Dakika

Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı (2)

6 saat önce

DÜZCE VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI?Düzce Valiliği, ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede gözetim altına alınmasına karar verilince babası tarafından kaçırılmaya çalışılan 5 yaşındaki Ş.F.'nin Düzce Devlet Hastanesi'nde izole edilerek, gözetim altına alındığını açıkladı.

Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı (2), System.String[]

DÜZCE VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

? Düzce Valiliği, ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede gözetim altına alınmasına karar verilince babası tarafından kaçırılmaya çalışılan 5 yaşındaki Ş.F.'nin Düzce Devlet Hastanesi'nde izole edilerek, gözetim altına alındığını açıkladı. Açıklamada, "Hasta olan çocuk, Düzce Devlet Hastanesi'nde izole edilmiş ve gözetim altına alınmıştır. Hastanın, koronavirüs olarak kesinleşmiş bir tanısı bulunmamaktadır. Hastanın Düzce Devlet Hastanesi'nde normal takibi yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Düzce Valiliği, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
21:18 Ayvalık'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
21:16 Yunan adasında mahsur kalan vatandaşlar Türkiye'ye ulaştı
21:13 EDİRNE 57'nci Alay korteji, Keşan'a ulaştı
21:10 Süper Lig: Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
21:10 Derbi ikinci kez seyircisiz oynandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 21:20:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]