Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı (3) - Son Dakika

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Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı (3)
17 dakika önce
TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTIDüzce Valiliği koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan çocukla ilgili şu açıklamada bulundu: "12 gün önce Almanya'dan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı...
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:41 Kaynak: DHA
TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI
Düzce Valiliği koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan çocukla ilgili şu açıklamada bulundu: "12 gün önce Almanya'dan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı yapılmış olup, alınan numuneler referans laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır."
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