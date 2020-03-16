Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı (3) - Son Dakika

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Düzce Valiliği koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan çocukla ilgili şu açıklamada bulundu: "12 gün önce Almanya'dan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı yapılmış olup, alınan numuneler referans laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır."