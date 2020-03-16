Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı (3) - Son Dakika

Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı (3)

17 dakika önce

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTIDüzce Valiliği koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan çocukla ilgili şu açıklamada bulundu: "12 gün önce Almanya'dan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı...

Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı (3), System.String[]

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Düzce Valiliği koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan çocukla ilgili şu açıklamada bulundu: "12 gün önce Almanya'dan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı yapılmış olup, alınan numuneler referans laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır."


Almanya, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:41 Kaynak: DHA
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