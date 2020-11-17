Koronavirüs: Biden Trump'ı 'İşbirliği yapmazsan, ABD'de virüs kaynaklı can kayıpları artacak' diyerek uyardı - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Biden Trump'ı 'İşbirliği yapmazsan, ABD'de virüs kaynaklı can kayıpları artacak' diyerek uyardı

17.11.2020 12:52
Koronavirüs: Biden Trump'ı 'İşbirliği yapmazsan, ABD'de virüs kaynaklı can kayıpları artacak' diyerek uyardı, System.String[]

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın geçiş süreci için işbirliği yapmayı reddetmesi durumunda ülkede koronavirüs kaynaklı can kayıplarının artacağı uyarısında bulundu.

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın geçiş süreci için işbirliği yapmayı reddetmesi durumunda ülkede koronavirüs kaynaklı can kayıplarının artacağı uyarısında bulundu.

Koronavirüs salgınının durdurulması için işbirliğine ihtiyaç olduğunu kaydeden Biden, Trump'ın başkanlık seçimlerini kaybettiğini kabul etmemesi için "bütünüyle sorumsuzluk" dedi.

Ülke genelindeki aşı dağıtımını "devasa bir iş" olarak tanımlayan Biden, eğer kendi ekibi başkanlığın devredileceği 20 Ocak'a kadar beklemek zorunda kalırsa, aşı dağıtım programında "1,5 ay gecikme yaşanabileceğini" savundu.

Eyalet yönetimlerini önlemleri sıkılaştırmaya teşvik edip etmeyeceği hakkındaki soruya net bir yanıt vermekten kaçınan Biden, bunun yerine "maske takma" çağrısı yaptı.

Trump'ın kampanya ekibi 3 Kasım'daki seçimlerin ardından birçok eyalette oy sayımlarına yönelik davalar açmıştı.

Şimdiye kadar oy kullanımında ya da sayımında iddia edildiği gibi bir usülsüzlük ve hile tespit edilmedi. Trump ekibi tarafından bu yönde kayda değer bir kanıt ortaya konmuş değil.

Demokrat Parti'nin adayı olarak girdiği başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden mevcut sonuçlara göre Seçici Kurul'da 306 delegeye sahip olacak. Adayların ABD Başkanı seçilmeleri için 270 delegeye sahip olmaları gerekiyordu.

Öte yandan Trump, özellikle Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajlarda, sonuçları kabul etmemekte ısrarcı görünüyor. Pazartesi günkü mesajında Trump, "Seçimi ben kazandım" ifadelerini kullandı.

Sonuçlar resmi olarak ilan edilmedi

Yeni döneme geçiş sürecini başlatmakla görevli hükümet kuruluşu Genel Hizmetler İdaresi (GSA) henüz Biden ve Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris'i galip ilan etmedi.

Bu nedenle Biden ve ekibine henüz federal kurumlara ve sorunsuz iktidar devri için gereken fonlara erişim verilmedi. Biden'ın sözcüsü Jen Psaki, erişim verilmemesinin Biden'ın yönetim kabiliyetini etkileyebileceğini söyledi.

Biden'ın kurmayları, Trump'ın geçiş sürecini engellemesinin, yeni yönetim kadrolarının koronavirüs aşı stratejisinden dışlanmasını da getireceğini kaydediyor.

Pazartesi günü Delaware'de konuşan Biden, geçiş sürecinin tıkanmasıyla ilgili olarak, "Bunu anlayabilen var mı? Bu yaşam kurtarmakla ilgili. Bu bir abartı değil. Eğer işbirliği yapmazsak daha çok insan ölebilir" dedi.

Vaka sayısı 11 milyonu geçti

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu geçti. Artan vakalar nedeniyle Michigan ve Washington eyaletlerinde yeni önlemler alındı.

ABD'de her gün ortalama 1000'den fazla kişi koronavirüs kaynaklı olarak hayatını kaybediyor. Toplam can kaybı ise 250 bine yaklaştı.

Hastane başvuruları ise salgının başlangıcından bu yana rekor seviyelerde.

ABD yönetimi Cuma günü, Aralık ayından itibaren her ay 20 milyon doz aşının dağıtımı için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

Koronavirüs: Biden Trump'ı 'İşbirliği yapmazsan, ABD'de virüs kaynaklı can kayıpları artacak' diyerek uyardı
Koronavirüs: Biden Trump'ı 'İşbirliği yapmazsan, ABD'de virüs kaynaklı can kayıpları artacak' diyerek uyardı
Koronavirüs: Biden Trump'ı 'İşbirliği yapmazsan, ABD'de virüs kaynaklı can kayıpları artacak' diyerek uyardı

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Son Dakika Dünya Koronavirüs: Biden Trump'ı 'İşbirliği yapmazsan, ABD'de virüs kaynaklı can kayıpları artacak' diyerek uyardı - Son Dakika Dünya

BBC

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