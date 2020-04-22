Koronavirüs, 'Bildirme Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne eklendi - Son Dakika

Koronavirüs, 'Bildirme Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne eklendi

BULAŞICI hastalıkların sürekli ve sistematik olarak gözetlenerek analizindeki (sürveyans) esasların belirlendiği yönetmelikte değişiklik yapıldı.

BULAŞICI hastalıkların sürekli ve sistematik olarak gözetlenerek analizindeki (sürveyans) esasların belirlendiği yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yönetmelikte yer alan 'Bildirme Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne Covid-19 (yeni koronavirüs hastalığı) eklendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre; Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Yönetmelikteki 'Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne 81'inci madde olarak Covid-19 (yeni koronavirüs hastalığı) maddesi eklendi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi

Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi

"Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti

Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı

Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak

Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı

Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama

Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?

Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi

Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz

'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı

Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü

Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz

Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm