Koronavirüs bilgilendirme broşürü 81 ile gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs bilgilendirme broşürü 81 ile gönderildi - Son Dakika

Koronavirüs bilgilendirme broşürü 81 ile gönderildi

6 saat önce

SAĞLIK Bakanlığı, Bilim Kurulu tarafından hazırlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirme broşürünün 81 İl Sağlık Müdürlüğü, tüm sağlık kuruluşları ve kamu kurumlarına gönderildiğini açıkladı.

Koronavirüs bilgilendirme broşürü 81 ile gönderildi, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı, Bilim Kurulu tarafından hazırlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirme broşürünün 81 İl Sağlık Müdürlüğü, tüm sağlık kuruluşları ve kamu kurumlarına gönderildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan broşürde, yeni tip koronavirüs, solunum yolu enfeksiyonu yapan virüs olarak tanımlandı. Virüsün, hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabildiği belirtildi. Yeni koronavirüs belirtileri ise, "En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Yeni koronavirüsün kuluçka süresi 2 ila 14 gündür" şeklinde açıklandı.

'EL HİJYENİNE ÖNEM VERİLMELİ'

Broşürde, hastalıktan korunmak için yapılması gerekenler ise şöyle sıralandı:

"Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır. Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır. Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır. El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır. Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır."

Hastalık belirtisi bulunması takdirde ise kişilerin maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurması istendi.

ANKARA, -


İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:53 Kaynak: DHA
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