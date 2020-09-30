Buruna takılan maske hiç takılmamış maskeye eş değer - Son Dakika
BBC

Buruna takılan maske hiç takılmamış maskeye eş değer

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüse karşı maske takarken maskenin ağız, burun ve çeneyi kapayacak şekilde takılması ve yanlarda boşluk olmaması gerektiğini söylüyor. DSÖ, burnun açıkta bırakılmasının ise hiç maske takmamaya eş olduğu uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri maskenin ağız, burun ve çeneyi kapayacak şekilde takılması ve yanlarda boşluk olmaması gerektiğini söylüyor. Bilim insanları, koronavirüse karşı maske takarken burnun açıkta bırakılmasının, hiç maske takmamaya eş olduğu uyarısında bulundu. DSÖ yetkilileri ayrıca takıldıktan sonra maskeye dokunulmamasını, çıkarılırken de ellerin yıkanmasını tavsiye ediyor.

"HİÇ BİR FAYDASI OLMAZ"

Kanada'da Toronto Ryerson Üniversitesi'nden epidemiyolojist Prof. Tim Sly, Covid-19 salgınıyla mücadelede maske takmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Prof. Tim Sly, "Ancak gerektiği gibi takılmalı. Yoksa hiçbir faydası olmaz. Bir anlamda yasak savmak için takılmış olur" dedi.

Toronto Üniversitesi'nden enfeksiyon kontrol uzmanı epidemiyolojist Colin Furness da burnun açıkta bırakılması eğiliminin yaygınlaştığına dikkat çekerek, "Burnu açıkta bırakmakla maske takmamak arasında fark yok" diye konuştu.

Uzmanlar, maskelerin konuşurken çıkarılmaması ve boyunda ya da kulağa asılmaması gerektiğine de dikkat çekiyor. Virüs, ağız ve burundan çıkan çok küçük damlacıkların ağız ve burundan solunmasıyla bulaşıyor.

"MASKE, 2-3 KAT DAHA FAZLA KORUMA SAĞLIYOR"

Prof. Sly, "Araştırmalar, maske takmanın virüse karşı 2-3 kat daha fazla koruma sağladığına ve hastalık taşıyan kişinin virüsü yaymasının önlenmesinde çok daha etkili olduğuna işaret ediyor" dedi.

Geçen hafta ABD'de California Üniversitesi'nin sonuçlarını yayımladığı bir araştırma, maske takmanın Covid-19 enfeksiyonun daha hafif geçirilmesini sağlayabileceğini ortaya koymuştu.

Buruna takılan maske hiç takılmamış maskeye eş değer

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Toronto, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:02

Son Dakika Sağlık Buruna takılan maske hiç takılmamış maskeye eş değer - Son Dakika

BBC
YORUMLAR (6)
  • DIŞ GÜÇLER, DSÖ, ÇİN ve YALANLARI: Neden kimse çinde tüketilen domuz eti, köpek eti,canlı ahtapot,çiğ et ve balıklardan bahsetmiyor bunların hepsi sağlığa zararlı, mikrop kaynağı. DSÖ biraz bunlardan da bahset! Pis şeyleri yersen her türlü mikrobu kaparsın.Gelelim Müslümanlara Biz helal olan şeyleri tüketiyoruz. Beş vakit abdest alıyoruz.Temizliğe dikkat ediyoruz.Ve bizim devlet yetkilileri diyorki bizde virüs var(?) İnsanları kandırmayın lütfen. ÇİNİN virüsü ne çabuk bitti? onlar normale döndü, biz dönemedik yalanlar yalanlar.. Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
  • maykıl: bence aşıyı çin buldu kimseye söylemiyor geçen çinde herkes dipdipe idi ne ara bu kadar serbest olabilirler ki 3 0 Yayından Kaldır
  • PSİKOLOG: KAFALAR PIRIL PIRIL BUNLAR BÖYLE YAPTIKÇA BU İŞ İYİCE CİDDİYE ALINMAZ OLDU. BENDE ACABAMI DİYORDUM AMA BU YAŞANAN SÜRECİ SADECE BİZ DEĞİL TÜM DÜNYA SEVDİ GÖRÜNEN O YALANMI? Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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