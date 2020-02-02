Koronavirüs Bilim Kurulu altıncı kez toplandı - Son Dakika
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Koronavirüs Bilim Kurulu altıncı kez toplandı

6 saat önce

Koronavirüs Bilim Kurulu altıncı kez toplandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu altıncı kez toplandı, System.String[]

Koronavirüs Bilim Kurulu altıncı kez toplandı.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı, saat 13.00'te başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıdan sonra son gelişmeler hakkında bilgi verecek.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:06 Kaynak: AA
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