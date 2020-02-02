Koronavirüs Bilim Kurulu altıncı kez toplandı - Son Dakika

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Koronavirüs Bilim Kurulu altıncı kez toplandı
6 saat önce
Koronavirüs Bilim Kurulu altıncı kez toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:06 Kaynak: AA
Koronavirüs Bilim Kurulu altıncı kez toplandı.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı, saat 13.00'te başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıdan sonra son gelişmeler hakkında bilgi verecek.
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