Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı - Son Dakika
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı

6 saat önce

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı, System.String[]

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında bir araya geldi.

Bakanlıktaki toplantı sonrasında, yeni tip koronavirüs hakkında bakanlığın aldığı tedbirlerle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:22 Kaynak: AA
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