Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! - Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Omicron varyantı, ülkeleri zor duruma soktur. Pek çok yer gibi ülkemizde de varyant nedeniyle vaka sayıları büyük bir artış yaşadı.

VAKA SAYISI 54 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte 382 bin 888 COVID-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 26 bin 561 oldu.

GÜNDEMDE VARYANT VE SON GELİŞMELER OLACAK

Koronavirüs Bilim Kurulu da saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Gündemde Omicron varyantı ve vaka sayılarındaki artış olacak. Acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs ilacıyla ilgili çalışmalar da değerlendirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.