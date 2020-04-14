Son Dakika › Politika › Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. - Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak.
7 saat önce
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 08:39 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüs tanısı konan yabancı uyruklu hasta intihar etti Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu Uzmanlardan eve çağrılan berberler için korona uyarısı: İşin doğası gereği insanlar risk altında Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil? Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor 2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı