Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 09.00'da toplanacak. - Son Dakika

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 09.00'da toplanacak.
6 saat önce
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 09.00'da toplanacak.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:56 Kaynak: AA
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 09.00'da toplanacak.
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