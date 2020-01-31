Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 09.00'da toplanacak. - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 09.00'da toplanacak. - Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 09.00'da toplanacak.

6 saat önce

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 09.00'da toplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 09.00'da toplanacak., System.String[]

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 09.00'da toplanacak.

fahrettin koca, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD'de korkulan oldu! Ölümcül koronavirüs ilk kez kişiden kişiye bulaştı
Koronavirüs'ün ortaya çıktığı kentte yaşayan Türk oyuncu Selçuk Ersoy, bölgede yaşananları anlattı "Türkiye'de ilk koronavirüs vakası" iddiası! Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi Çin'deki ünlü futbolcular salgın nedeniyle endişeli

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 15:33:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 09.00'da toplanacak. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]