Koronavirüs Bilim Kurulu: Sinovac aşısının etkinliği yüzde 91, pazar gecesi yola çıkıyor - Son Dakika
BBC

Koronavirüs Bilim Kurulu: Sinovac aşısının etkinliği yüzde 91, pazar gecesi yola çıkıyor

24.12.2020 20:17
Koronavirüs Bilim Kurulu: Sinovac aşısının etkinliği yüzde 91, pazar gecesi yola çıkıyor, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Bilim Kurulu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği Coronavac aşısının Pazar gecesi Türkiye'ye doğru yola çıkacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Bilim Kurulu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği Coronavac aşısının pazar gecesi Türkiye'ye doğru yola çıkacağını açıkladı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sedat Ünal ise aşının etkinlik oranının yüzde 91,25 olduğunu açıkladı.

Bilim Kurulu aşının ikinci dozunu olduktan sonra iki hafta da geçiren 1.322 kişinin verileri inceledi.

Bunlar arasında aşı yapılan 752 kişide 3 koronavirüs vakasına rastlanırken plasebo verilen 570 kişide ise 26 koronavirüs vakası görüldü.

Bilim Kurulu bu verilerden yola çıkarak aşının etkinliğini (1-RR) yüzde 91,25 olarak açıkladı. Güven aralığı (CI95) ise yüzde 71 ile 97 arasında belirtildi. Bu, aşının henüz az kişide denendiği için daha büyük gruplara yapıldığında hangi miktarda koruma sağlayabileceğini gösteren bir veri.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Ünal, aşının en kötü ihtimalle yüzde 71, en iyi ihtimalle de yüzde 97 koruyuculuk sağladığını aktardı ve ekledi:

"Yüzde 91 önümüzdeki günlerde artacaktır, ondan neredeyse eminiz. Çünkü başta plasebo verdiğimiz kişilerin sayısı aşı yaptığımız kişilerinkinden azdı. O gruptaki hasta sayısı arttıkça yüzde 91 olan etkinlik artacak."

Dünyadaki ilk veri

Bu açıklama Coronavac'a dair dünya çapında açıklanan ilk veri oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Çin devletinin de bu verileri kullanacağını söyledi.

Bilim Kurulu'nun açıklamasına göre plasebo kolunda olan vakaların 6'sı hastaneye yatarak ciddi tedavi gerektirdi.

Aşı olduktan sonra koronavirüs vakası görülen 3 kişiden 2'sinde semptom görülmedi, bir kişinin ise yalnızca burnu aktı.

Yan etkiler

İlk doz aşıdan sonra en sık gözüken yan etkiler ise şöyle açıklandı:

Bu yan etkilerin ikinci dozdan sonra daha düşük oranlarda görüldüğü belirtildi.

Prof. Ünal, "Bir arkadaşımızda alerjik reaksiyon meydana geldi ve tedavi edildi. Onun dışında hiçbir ciddi yan etki görülmedi" dedi.

Bakan Koca ilk aşamada 9 milyon kişiye aşı yapmayı planladıklarını, şubat sonuna kadar 50 milyon aşının Türkiye'ye ulaşmasının beklendiğini, Türkiye'de günde 2 milyona kadar aşı yapma imkanı bulunduğunu açıkladı.

Aşı faaliyetleri için aile hekimlerinin yanı sıra hastaneler de kullanılacak.

Aşılar önce kimlere yapılacak?

Türkiye'de aşılama dört ayrı grup şeklinde yapılacak.

İlk grupta sağlık çalışanları, 65 yaş üzeri kişiler, kronik rahatsızlığı olanlar, huzurevi ve bakımevinde kalanlar ve engelliler yer alıyor.

İkinci aşamada polis, asker, öğretmen, adliye çalışanı ve cezaevi çalışanlarına aşı yapılacak.

Üçüncü grupta hizmet sektörü çalışanları, dördüncü grupta ise diğer insanlar var.

Sağlık Bakanı Koca bugünkü basın toplantısında "Ocak, şubat, mart gibi en geç nisanda üçüncü aşamadaki kişileri aşılamayı hedefliyoruz" dedi.

Veriler nasıl değerlendirildi?

Sağlık Bakanı Koca, verilerin incelenmesi sürecini şöyle anlattı:

"Aşılama programına bir an önce başlayabilmek için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz (TİİCK) klinik çalışmayı yürüten merkezlerden ara sonuçları iletmeleri istemiştir.

"Acil kullanım onayına temel teşkil edecek bu veriler bağımsız değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilerek TİİCK'e iletilmiştir. Kurumumuz da çalışmanın ara sonuçlarını Bilim Kurulu'na sunmuştur. Bilim Kurulumuzun değerlendirmeleriyle aşımızın ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden eminiz."

Koronavirüs Bilim Kurulu: Sinovac aşısının etkinliği yüzde 91, pazar gecesi yola çıkıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu: Sinovac aşısının etkinliği yüzde 91, pazar gecesi yola çıkıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu: Sinovac aşısının etkinliği yüzde 91, pazar gecesi yola çıkıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu: Sinovac aşısının etkinliği yüzde 91, pazar gecesi yola çıkıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Fahrettin Koca, Sedat Ünal, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüs Bilim Kurulu: Sinovac aşısının etkinliği yüzde 91, pazar gecesi yola çıkıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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