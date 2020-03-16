Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak - Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak
6 saat önce
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:52 Kaynak: AA
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak.
Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Son Dakika Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı Meslek örgütleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dizi setlerine ara verilmesini istedi Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı UEFA açıkladı! Ligler corona virüs nedeniyle iptal edilirse şampiyon...