Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak - Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak

6 saat önce

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak.

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Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak.

Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:52 Kaynak: AA
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