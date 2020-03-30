Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı - Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı.
Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, vaka artışı ve hastaların durumu değerlendirilecek.
Toplantıda, tanı ve tedavi konusundaki dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin yanı sıra yeni önlemler ele alınacak.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:36 Kaynak: AA
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