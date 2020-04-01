Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı - Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, saat 13.30'da başladı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, saat 13.30'da başladı.
Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde bir araya gelen Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, vaka artışı ve hastaların durumunu ele alacak.
Toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:44 Kaynak: AA
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