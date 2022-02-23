Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart'ta yapılacak - Son Dakika
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Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart'ta yapılacak

23.02.2022 17:51
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart'ta yapılacak

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ve basın açıklamasının 1 Mart Salı gününe ertelendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ve basın açıklamasının 1 Mart Salı gününe ertelendiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23 Şubat Çarşamba yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Kovid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart Salı gününe ertelenmiştir." bilgisine yer verildi.

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Bilim Kurulu Toplantısı, Koronavirüs, Salı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart'ta yapılacak - Son Dakika


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