Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı - Ateş Kara ve Serhat Ünal - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof Dr. Ateş Kara'nın açıklamaları
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)
Sağlık Bakanı Koca: "Hastalığı geçirdikten 45 gün sonrasında 65 yaş üzerinde vefatın iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Gelecek 3 yıl bu hasarı telafi etmekle geçecek."
Kaynak: AA
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