Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı; Sağlık, Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlarının katılımıyla... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı; Sağlık, Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlarının katılımıyla... - Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı; Sağlık, Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlarının katılımıyla...

6 saat önce

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı; Sağlık, Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı; Sağlık, Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu da bulunuyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı; Sağlık, Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlarının katılımıyla...

Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:32 Kaynak: İHA
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