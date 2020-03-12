Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Akçay: Annelerimizin temizliğini öneriyoruz - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Şule Akçay, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin, "Bildiğimiz, annelerimizin temizliğini öneriyoruz. Anne temizliği, annelerimizin deterjanlı sularla evin güzelce temizlenmesi ya da en çok dokunulan yerlerin temizlenmesidir. Biz bunu kesinlikle öneriyoruz" dedi.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Şule Akçay, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler hakkında DHA muhabirine açıklama yaptı. Akçay, özellikle eller ile en sık temas edilen yerlerin temizlenmesinin çok önemli olduğunu, bunların en başında toplu taşıma araçlarındaki tutamaç ve koltuk başlarının geldiğini kaydetti. Akçay, "Elimizin dokunduğu cansız yüzeylerin düzenli ve periyodik olarak deterjan ve temiz bir bezle silinmesini kesinlikle öneriyoruz" diye konuştu.

Belediyelerin sokak ve park gibi kamuya açık alanları temizlediği sıvının, su ve çamaşır suyundan oluştuğunu söyleyen Akçay, "Şu anda hangi belediyenin hangi malzemeyi kullandığını çok iyi bilemeyebiliriz. Ama Bilim Kurulu'nun önerdiği ve rehberlerimizde de yer alan bu sıvının, bildiğimiz basit sabunlu su veya çamaşır suyu ve su karışımından oluştuğudur. Bilim Kurulu bunu kesinlikle öneriyor ve bu rehberlerimizde de yer alıyor" dedi.

'EN ÇOK DOKUNULAN YERLERİN TEMİZLENMESİNİ ÖNERİYORUZ'

Prof. Dr. Akçay, virüse karşı 'anne temizliği' önerisinde bulunduklarını kaydederek, "Bildiğimiz, annelerimizin temizliğini öneriyoruz. Anne temizliği, annelerimizin deterjanlı sularla evin güzelce temizlenmesi ya da en çok dokunulan yerlerin temizlenmesidir. Biz bunu kesinlikle öneriyoruz. Bu arada çamaşırlarımızın sık sık yıkanması da aklımıza gelebilir. Bunları da 60 derecede bir deterjan ile birlikte çamaşır makinesinde yıkarsak kıyafetler de viral etkenlerden arınacaktır. Diğer viral etkenlerle birlikte koronavirüs de bunların içerisinde tabi. Kesinlikle anne temizliğini öneriyoruz. Bu bizim sağlık rehberlerimizde de yer alıyor. Bakanlığın internet sitesinden bu konudaki soru ve cevapların da elde edilmesi mümkün" diye konuştu.

Türkiye'nin koronavirüs ile ilgili 2 aydır çalışma yürüttüğünü belirten Prof. Dr. Akçay, "'Ülkemize gelirse ne olacak, ne tür önlemler almalıyız?' çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Şu anda ülkemiz için ulusal düzeyde geniş bir salgından söz edemiyoruz. Pozitif vakamız var ama toplumsal farkındalık kesinlikle faydalı. Bundan dolayı da toplu taşıma araçlarındaki temizlikleri de oldukça faydalı görüyoruz" dedi.