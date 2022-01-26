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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener, Omicron BA.2 varyantını anlattı Açıklaması - Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener, Omicron BA.2 varyantını anlattı Açıklaması

26.01.2022 10:58
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener, Omicron BA.2 varyantını anlattı Açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alper Şener, Omircron BA.2 varyantının, Omicron'un diğer varyantlarına göre daha hızlı yayıldığını, PCR testleriyle tespit edilebildiğini, hastaneye yatış ve ölüm oranlarında ise artışa neden olmadığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alper Şener, Omircron BA.2 varyantının, Omicron'un diğer varyantlarına göre daha hızlı yayıldığını, PCR testleriyle tespit edilebildiğini, hastaneye yatış ve ölüm oranlarında ise artışa neden olmadığını kaydetti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, AA muhabirine, Hindistan ve Danimarka'da son Kovid-19 vakalarının çoğunluğunu oluşturan Omicron BA.2 varyantını değerlendirdi.

"Omicron BA.2" adlı varyantın 7-8 aydır bilinen bir varyant olduğunu aktaran Şener, şöyle devam etti:

"Bu varyantın baskın hale gelmesi yeni. Özellikle Danimarka ve Hindistan'daki seyri bizim ilgimizi çekmeye başladı, bilim insanları olarak. Neden? Çünkü, Omicron varyantı hepimizin bildiği gibi çok yaygın ve bulaşıcı. Hızlı bir şekilde girdiği ülkelerde Delta ve Delta Plus varyantını ortadan kaldırdı. Omicron BA.2 dediğimiz alt varyant ise Omicron BA.1 varyantını dahi bastıracak pozisyonda. Özellikle Danimarka'da şu anda yaklaşık son bir hafta 10 gündür artık Omicron'un standart varyantı ortadan kalktı gibi görünüyor."

BA.2 varyantının baskın şekilde görülmeye devam edeceğini belirten Şener, "Bu varyantın bütün Omicron varyantları içinde baktığımız zaman halihazırda daha ağır klinik tabloya, ölüme sebep olduğuna dair elimizde bir veri yok. Standart PCR testleriyle tespit edilebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Aşılarda güncelleme bu yıl gündeme gelebilir"

Avrupa ülkelerinde bu varyantın görülmeye başlamış olmasının Türkiye'de görülme ihtimalini artırdığını belirten Şener, ancak şu ana kadar Türkiye'de bildirilmiş bir Omicron BA.2 varyantının olmadığını söyledi.

Omircron BA.2 varyantının baskın hale geldiğinde şu anki Omicron varyantının da üstüne çıkacak bir hale gelebileceğini aktaran Şener, şöyle dedi:

"Olgu sayılarında Omicron'dan daha fazla bir tırmanışa sebep olabilir. Çünkü bulaşma hızının Omicron'un standart varyantından daha yüksek olduğunu biliyoruz. Hastaneye yatışta ve ölüm oranlarında bir artış ve tırmanış söz konusu değil. Tanı testlerinden kaçması gibi bir durum söz konusu değil. Araştırmacılar halihazırda 'aşıdan kaçabilme' potansiyelinin Omicron'dan daha yüksek olduğunu düşünüyor. Bu bilgiler bize Kovid-19 aşılarıyla ilgili güncellemenin önümüzdeki yıldan önce, yani bu yıl içerisinde gündeme gelebileceğini gösteriyor."

Omicron BA.2 varyantının daha bulaşıcı olduğu için olgu sayılarında ani sıçramaya neden olabileceğini belirten Şener, Kovid-19 virüsünün "mevsimsel bir hastalığa" dönüşeceği yönündeki söylemlere de değindi.

Virüsün mevsimsel hale gelmesinin olağanüstü halin kalkmasının, hastaneye başvuru oranlarının azalması anlamına geldiğini ancak tehlikenin yok olduğu gibi anlaşılmaması gerektiğini vurgulayan Şener, ancak özellikle 65 yaş üstü yaş grup için tehlikenin devam edeceğini ön gördüklerini sözlerine ekledi.

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Bilim Kurulu, Koronavirüs, PCR Testi, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener, Omicron BA.2 varyantını anlattı Açıklaması - Son Dakika
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