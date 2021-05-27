Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, aşılamanın önemine değindi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, haziranda gelecek aşılarla beraber yaz aylarının daha rahat geçebileceğini belirtti.

Kayıpmaz, Tarsus Üniversitesince düzenlenen "Bilim ve Etik" konulu çevrim içi söyleşiye katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşının önemine dikkati çeken Kayıpmaz, "Yaygın aşılama, salgınla mücadelede en önemli araç olacak. Bu sebeple, haziran ülkemiz için çok önemli. Haziran ayında gelecek yüksek sayıda aşının devreye girmesiyle daha rahat bir yaz geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Kayıpmaz, sonbahardan sonra yerli aşıların da devreye girmesiyle salgın karşısında daha çok güçlenileceğini kaydetti.?????????????????????