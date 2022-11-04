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Prof. Dr. Midilli'nin ölümüyle ilgili, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ailesine ve Cerrahpaşa camiasına başsağlığı dilendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika

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