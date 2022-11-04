İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında vefat etti.
"Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hocamız, enfarktüs sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun. Şükranlarımızla hocam."
Prof. Dr. Midilli'nin ölümüyle ilgili, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ailesine ve Cerrahpaşa camiasına başsağlığı dilendi.
Midilli'nin cenazesi 5 Kasım Cumartesi günü Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde toprağa verilecek.
Son Dakika › Güncel › Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika