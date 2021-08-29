Üye Girişi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den "Virüs artık aşısızlar arasında yayılıyor" açıklaması - Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den "Virüs artık aşısızlar arasında yayılıyor" açıklaması

29.08.2021 11:00
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) aşsızlar arasında yayıldığını belirterek, "Önümüzdeki zamanlarda hastalık toplumda yayılmaya devam ederse yeni varyantların da olması çok da şaşırtıcı olmayacak." dedi.

Gündüz, AA muhabirine, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Türkiye'de vakaların artmasının ardından tam kapanma süreci yaşandığını anımsatan Gündüz, "Bu süreçte de aşılamalar hızla devam etti. Kapanma sonrasında vakaların azalması bekleniyordu. Bu arada da toplumun belli bir kesimi aşılandı ancak henüz aşılanmada hedeflenen noktaya gelemedik." diye konuştu.

Gündüz, aşılıların Kovid-19'a karşı daha korunaklı olduğunu, aşısızların da risk altında bulunduğunu belirterek, "Aşısızların oranı çok düşük değil ne yazık ki. Bu nedenle aşısızlar arasında bu hastalığın devam ettiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm vatandaşlara aşı olmalarını tavsiye eden Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vakaların bir miktar arttığını görüyoruz ya da insanlarda salgın sonrasında zaman zaman aşırı gevşemeler olabiliyor. İnsanlar, yaz aylarıyla beraber önlemleri bir miktar gevşetmiş olabilir. Dolayısıyla hem aşısızların olması hem de tedbirlerdeki bazı gevşemeler hastalığın hızla yayılmasına yol açıyor olabilir. Hastanemizde Kovid-19 nedeniyle yatan hastaların çoğunluğu aşısız hatta ağırlaşıp da yoğun bakımda yatanların tamamında aşı yok ne yazık ki.

Keşke bu insanlarımız, bu hastalıktan çekinerek aşılarını olsaydı ve bu kadar zor duruma düşmeseydi. Biz gerçekten aşının, bu hastalığa karşı ne kadar koruduğunu, aşı olunmadığında ne durumlara düşürebileceğini birinci elden görüyoruz. Hakikaten yoğun bakımda yatan hastaların tamamının aşısız olması altı çizilecek bir nokta." diye konuştu.

Aşının önemini vurgulayan Gündüz, "Bu salgın artık aşısızlar arasında gidiyor ne yazık ki. Aşılılar bir miktar korunaklı, en azından hastaneye yatışı önlediğini görüyoruz. Hastaneye yatan hastalarımızın çok önemli kısmı aşısız. Bu dikkat çekici. O nedenle aşısızlar yakalanırsa ağırlaşabiliyorlar, bunu artık toplumumuz biliyor." ifadelerini kullandı.

İnsanların bu hastalıktan hayatını kaybettiğine dikkati çeken Gündüz, "Bu kötü sonuçlardan kendimizi korumamız lazım. Önlemlere dikkat etmemiz lazım. Aşılı olanlar da önlemlere dikkat etsinler. Aşılı olmayanların çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Virüslerin doğası gereği, yayıldıkça varyantların oluşabileceğini aktaran Gündüz, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar oluştuğu gibi Kovid-19'da da bundan sonra yeni varyantlar elbette olabilir. Bunu önlemenin en önemli yolu, bu hastalığın toplumda yaygınlığını azaltmak, kısıtlamak. Yani hastalığın oluşmamasını sağlamak. Başka yapacak bir şey yok çünkü varyantlar, virüsün doğasında olan bir durum. Virüs kendini yaşatabilmek adına değişik varyantlara geçebiliyor ve bambaşka bir hale gelebiliyor. En çok korkulan yanlarından bir tanesi de bu. Önümüzdeki zamanlarda hastalık toplumda yayılmaya devam ederse yeni varyantların da olması çok da şaşırtıcı olmayacak."

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den Virüs artık aşısızlar arasında yayılıyor açıklaması

Çukurova Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den 'Virüs artık aşısızlar arasında yayılıyor' açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üniversiteli Burçin mezun olup, aile mesleğini devraldı! Mango üretimi yaparak kilosunu 40 liradan satıyor 11:20 Üniversiteli Burçin mezun olup, aile mesleğini devraldı! Mango üretimi yaparak kilosunu 40 liradan satıyor Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı 11:10 Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı 1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor 10:52 1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor
Annesinin gözyaşlarıyla hırs yapan genç kız, iki buçuk ayda 20 kilo birden verdi 10:46 Annesinin gözyaşlarıyla hırs yapan genç kız, iki buçuk ayda 20 kilo birden verdi 3 kızın evden kaçması harekete geçirdi! Aile Bakanlığı K-Pop'u inceleme altına aldı 10:33 3 kızın evden kaçması harekete geçirdi! Aile Bakanlığı K-Pop'u inceleme altına aldı Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak 10:21 Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak
Yorumculuk kariyerine yeni başlayan Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde 09:53 Yorumculuk kariyerine yeni başlayan Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın 09:22 Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi

Son Dakika Haberleri
11:19 Üniversiteli Burçin mezun olup, aile mesleğini devraldı! Mango üretimi yaparak kilosunu 40 liradan satıyor
11:16 Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken
11:09 Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı
11:01 Marcao'ya maksimum ceza verildi! Galatasaray yönetimi, disiplin talimatlarına göre faturayı kesti
10:46 Annesinin gözyaşlarıyla hırs yapan genç kız, iki buçuk ayda 20 kilo birden verdi
10:43 Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar
10:33 3 kızın evden kaçması harekete geçirdi! Aile Bakanlığı K-Pop'u inceleme altına aldı
10:30 Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm
10:21 Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak
09:52 Yorumculuk kariyerine yeni başlayan Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde
Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı         
11:44
Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken         
11:17
Marcao'ya maksimum ceza verildi! Galatasaray yönetimi, disiplin talimatlarına göre faturayı kesti Marcao'ya maksimum ceza verildi! Galatasaray yönetimi, disiplin talimatlarına göre faturayı kesti         
11:02
Girdiği evde korku dolu anlar yaşattı! 2 metrelik yılan bidona konularak kontrol altına alındı Girdiği evde korku dolu anlar yaşattı! 2 metrelik yılan bidona konularak kontrol altına alındı         
10:50
Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar         
10:44
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm         
10:31
Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor         
10:08
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı         
22:30
Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi         
21:31
Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı         
21:25
Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı         
20:19
Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti         
17:28
14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş 14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş         
15:02
MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
13:55
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü         
12:51
Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı         
12:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2021 11:48:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den "Virüs artık aşısızlar arasında yayılıyor" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement