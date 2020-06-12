Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş, ESOGÜ öğretim üyelerini bilgilendirdi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları için bilgilendirmede bulundu.

ESOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin akademisyenleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlaması beklenen 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin ön hazırlık toplantısında bir araya geldi.

Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak, Prof. Dr. Rifat Edizkan ile fakülte dekanları, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerine yeni normalleri ve ne tür önlemler alınması gerektiğini anlattı.

Pandeminin seyrine ilişkin bilgilendirmede bulunan Metintaş, yeni eğitim öğretim döneminin olası yeni risk durumlarını alternatif senaryolar ile dile getirerek bir eylem planı sundu.