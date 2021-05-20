Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Taşova "rehavete kapılmayalım" uyarısında bulundu Açıklaması - Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Taşova "rehavete kapılmayalım" uyarısında bulundu Açıklaması

20.05.2021 11:03
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Taşova

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dikkatli olmaya devam etmek gerektiğini belirterek, "Rahat olmak için erken, çok erken hem de.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dikkatli olmaya devam etmek gerektiğini belirterek, "Rahat olmak için erken, çok erken hem de." dedi.

Taşova, AA muhabirine, koronavirüsle mücadelenin sürdüğünü ve herkesin kurallara aynı hassasiyetle uymasının önemli olduğunu belirtti.

Tam kapanmanın ardından geçilen kademeli normalleşmede rehavete kapılmadan mücadeleye devam edilmesi gerektiğini aktaran Taşova, şöyle konuştu:

"Tam kapanma derken, insanların kalabalık ortamlarda bulunmasının engellenmesi amaçlanıyordu, bunun yararlı olduğunu düşünüyorum. En azından vaka sayılarında azalma oldu, yanı sıra aşılama da devam ediyor. Gönül isterdi ki bu aşılanma hızımız biraz daha hızlı olsun, hep bahsettiğimiz yüzde 70-80 barajları vardı. Bu anlamda kapanma iyi, ancak aşılanmanın aynı hızla gitmesi lazım. Pandemi ile olan mücadelelerde, önlemler paketi şeklinde ilerlemek lazım. Bu paket içerisinde bir önlem eksik olduğu vakit diğerlerinin de çok öneminin kalmadığını ya da daha doğrusu diğerleriyle yaptığımız çabaların boşa gittiğini görebiliyoruz. O nedenle paket olarak uygulamak lazım. Tek kapanma, tek aşı gibi değil paket olarak birlikte devlet, sağlık sistemi ve vatandaş üçgeninin mutlaka bir arada hareket etmesi gerektiğini belirtmek istiyorum."

Taşova, salgında 1,5 yılı geride bıraktıklarını, bu süreç içerisinde herkesin konunun öneminin farkına vardığını, ufacık bir ihmalin nelere yol açtığının acı şekilde görüldüğünü anlattı.

"Aşı olan kişilerde enfeksiyonun hafif geçtiğini gördük"

Taşova, önlemlerin yanı sıra aşılanmanın da aynı hızla devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aşı; enfeksiyon olmasını, tekrar hastalığı almanızı engellemeyecek. Kaldı ki mutasyonlar oluyor, tıpkı grip virüsünde olduğu gibi ancak aşıda bunca zaman deneyimlerimiz de birikti. Aşı olan kişilerde enfeksiyonun hafif geçtiğini gördük, enfeksiyon olmuyor değil, oluyor. Dolayısıyla aşının pandemide önemi ortada. Etkili tedavi bulmanız gerekiyor ki bu hala korona için söz konusu değil. Aşı olan kişilerde enfeksiyonun hafif geçtiğini gördük. Aşılanmanın önemini herkesin anlaması gerekiyor. Deneyimlerimizde de hastalığın daha hafif geçtiğini gördük. O yüzden hangi aşı olursa olsun herkesin aşılanması gerekliliğini bir kez daha vurgulamak gerekiyor."

Salgının sürdüğüne ve rahat davranmak için henüz erken olduğuna değinen Taşova, "Dünya Sağlık Örgütü 'sonbaharda da bir sıkıntı olabilir' diye uyarıda bulundu. Global dünya deniliyor, herkes her yere hareket ediyor ve 'yüzde 70-80 herkesin bağışık olması gerekiyor' derken dünyayı kastediyoruz aslında, ülkeyi değil. O nedenle bu uyarıların dikkate alınması gerekiyor. Halen aldığımız bilgi ve değiştirdiğimiz alışkanlıklar çerçevesinde dikkatli olmaya devam etmek gerekiyor. Rahat olmak için erken, çok erken hem de. Maske, mesafe ve hijyen son derece önemli, onlardan ödün vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Taşova, virüsle ilgili yeni mutasyonların ortaya çıktığını, şu an Türkiye'de yaygın olarak görülenin İngiltere varyantı olduğunu dile getirdi.

Bu varyantın, hastalığın ağır geçirilmesine neden olan herhangi bir kanıtı bulunmadığına dikkati çeken Taşova, "Bu zamana kadar biriktirdiğimiz verilerde, daha çok bize 50 yaş altı aşı olmayanlar gelmeye başladı. Aşı olup da tekrar enfeksiyon olanlar var ama gerçekten önemli bir kısmı hafif geçiriyor. O yüzden 50 yaş altının enfeksiyon olması, aşının bir an önce daha hızlı ve geniş gruplara yapılması gerekliliğini gösteriyor." dedi.

"Aşıyla birlikte maske, mesafe, hijyene mutlaka dikkat edeceğiz"

Mutasyonlu virüsle ilgili bilgi veren Taşova, şunları kaydetti:

"Mutasyonlar çok var, bunların hepsi bir araya gelip bir paket oluşturdukları zaman bir varyant ortaya çıkıyor. Dünyada gördük, İngiltere'den başlayıp şimdi Hindistan'a kadar Kaliforniya varyantlarına gidenler var. Şimdiye kadar Güney Afrika ve Brezilya dışında hepsinin aşı etkinliği iyiydi, ta ki Hindistan'a kadar. Hindistan varyantı, çok daha hızlı yayılıyor ve aşının etkinliğinde de azalmaya yol açıyor. Zaten en korktuğumuz şey de bu. O nedenle aşı olacak ama aşıyla birlikte maske, mesafe, hijyene mutlaka dikkat edeceğiz. Aşıyla yapılmak istenen en önemli şey maske, mesafe ve hijyenle ortalıkta dolaşan virüsü azaltmak. Ne kadar çok ortalıkta virüs dolaşırsa mutasyonlar ve bunların oluşturduğu varyantların çeşidini hep göreceğiz." diye konuştu.

Taşova, virüsün yeni varyantlarla çok daha hızlı bulaştığını, çok uzun süre solunum sisteminde kaldığını sözlerine ekledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Taşova rehavete kapılmayalım uyarısında bulundu Açıklaması

Çukurova Üniversitesi, Mikrobiyoloji, Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Taşova 'rehavete kapılmayalım' uyarısında bulundu Açıklaması - Son Dakika


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