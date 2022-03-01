Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanıyor - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yarın salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" ifadesini kullandı.