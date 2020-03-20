Koronavirüs bir rekora daha imza attı - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve küresel bir tehdit haline gelen koronavirüs salgını, her geçen gün etkisini artırmaya devam ediyor. 240 binin üzerinde vaka ve 10 binin üzerinde ölüme sebep olan virüs, Türkiye ve dünyada son yılların en çok konuşulan gündem maddesi haline geldi.

Medya takip kurumu Ajans Press, Korona Virüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olmayı başardı. Ajans Press'in gerçekleştirdiği araştırmaya göre, 11 Mart'tan bugüne kadar Korona Virüs hakkında yazılı basına 49 bin 813 haber yansıdı, gazete ve dergiler neredeyse her sayfasında Covid-19 salgınına yer verdi. İnternet sitelerinde 140 binin üzerinde haber yansıması tespit edilirken, televizyon kanallarında 40 binin üzerinde haber çıkışı görüldü. Sosyal medya ise günlerdir korona virüsü konuşuyor, salgın hakkında iki buçuk milyona yakın ileti tespit edildi.

İŞTE EN ÇOK KONUŞULAN KELİMELER

Türkiye'de Covid-19 salgınının ardından en çok konuşulan kelimeler ise sırasıyla stok, tuvalet kağıdı, maske, umre, yarasa, kolonya, eldiven, AVM, dezenfektan ve makarna oldu.

Küresel krize neden olan Covid-19 salgını Çin'in ardından en çok Avrupa Kıtasında etkili oldu. Salgının merkez konumu haline gelen Avrupa'da en fazla ölüm İtalya'da yaşanıyor. Ölümlü vaka sayısında başı çeken ülkeler ise İtalya, Çin, İran, İspanya, Fransa, Güney Kore, İngiltere, ABD, Hollanda, İsviçre ve Japonya oldu.

(İHA)