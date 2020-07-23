Koronavirüs: Bisiklet, tekne, at... Kısıtlamalar sürecinde inanılmaz yolculuklar - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Bisiklet, tekne, at... Kısıtlamalar sürecinde inanılmaz yolculuklar

Koronavirüs salgını nedeniyle sınırların kapatılması ve uçuşların iptal edilmesi üzerine bazı insanlar ülkelerine dönebilmek için uzun yolculuklar yapmak zorunda kaldı.

Koronavirüs: Bisiklet, tekne, at... Kısıtlamalar sürecinde inanılmaz yolculuklar, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle sınırların kapatılması ve uçuşların iptali nedeniyle bazıları evlerine dönebilmek için inanılmaz yolculuklar yapmak zorunda kaldı.

Burada böylesi dört inanılmaz yolculuğu ele alacak, yolun giderek nasıl uzadığına tanık olacağız.





Annabel Symes: 1,600km

İngiliz genç Annabel Symes, Arjantin'in Patagonya bölgesinde ıssız bir at ve sığır çiftliğinde gönüllü olarak çalışıyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'ye dönüş uçuşu iptal edilmişti.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kış mevsimine girerken Annabel hala çiftlikteydi.

Oysa o yaz sonunda dönmeyi planlamış, bu nedenle sadece yazlık giysiler götürmüştü yanında.

Giderek endişelenen Annabel, Arjantin'deki İngiltere konsolosluğunu aradaı. Konsolosluk onu başkent Buenos Aires'e taşıyacak 1600 km'lik yolculuğu organize etmişti; oradan da İngiltere'ye uçacaktı.

Annabel ve partnerininen yakın yola çıkması için yolculuğun ilk aşamasını yarım gün at sırtında katetmesi, eşyalarını da katırlarla taşımaları gerekmişti.

Sonra en yakın kente ulaşmak için taksiyle 9 saat yolculuk yapmış, yoldaki kontrol noktalarında ateşi ölçülmüş, araç dezenfektanla yıkanmıştı.

Ardından 17 saatlik otobüs yolculuğu ile havalimanına vardılar.

Evine vardığında Annabel, Argus gazetesine verdiği mülakatta "At kısmı en az korkutucu olandı" diyecekti.

"En korkuncu, yeniden medeniyete ve koronavirüslü bir dünyaya dönüp, maske takan, kontrol noktalarında ateşi ölçülen insanları görmekti. Gerçekten çok stesli bir durumdu."





Kleon Papadimitriou: 3,200km





Öğrenci Kelon Papadimitriou, iskoçya'daki üniversitesinden Yunanistan'daki evine bisikletle yolculuk yapmasında birçok etkenin rol oynadığını söylüyor.

Salgın nedeniyle uçuşlar iptal edilmiş, İskoçya'nın Aberdeen kentinde kaldığı dairenin kira kontratı sona ermişti. Ama 20 yaşındaki Kleon, "büyük zorluklarla" yüzleşmeyi seviyordu ve Yunanistan'a bisikletle dönmek, dayanma sınırını ölçme bakımından iyi bir sınav olacaktı.

Bundan önce böylesi uzun bir yolculuk deneyimi olmamıştı. Ama yolu tamamlayacak kadar sağlıklı ve formda olduğunu düşünüyordu.

Mayıs'ta yanına bir uyku tulumu, çadır ve yiyecek alıp Atina'ya doğru 48 gün sürecek yola koyuldu.

Güzergahını seyahat sınırlamalarını dikkate alarak belirlemiş, sınır geçişlerinde herhangi bir sorunla karşılaşmamıştı.

3200 km'lik yol onu bitap düşürmüştü, ama yaşadığı en büyük zorluk yalnızlık olmuştu.

"Tek başıma geçirdiğim zamanlarda sıkıntı yaşadım. Bisikletimde de sorun çıktı; birkaç kez lastik patladı ve onunla uğraşmam gerekti" diye anlatıyor.

Fakat onu meşgul edecek çok şey vardı. "Muhteşem manzaralar gördüm, inanılmaz yerler keşfettim, insanlar tanıdım ve güzel şeyler gördüm" diyor.

Klean Haziran sonlarında Atina'ya ulaşmış, ailesi, arkadaşları, tanıdıkları ve yolculuğu işitip de gelen tanımadğı kişiler tarafından karşılanmıştı.

Bu yolculuğun kendisine çok şey öğrettiğini, "sandığından daha fazlasını yapabileceğini" gösterdiğini ve artık stresli durumlarla çok daha iyi baş edebildiğini söylüyor.

Ama Eylül ayında Aberdeen'e uçakla dönmeyi planlıyor.

"Büyük bir tecrübe oldu, ama bisikletle dönersem başka bir güzergah seçerim kendime" diyor.





Garry Crothers: 6,500km





Garry Crothers, en küçük kızının düğününü kaçırmamakta kararlıydı. Uçuşlar iptal edildiğinde, evine dönmek için Atlantik Okyanusu'nda tek başına 6500 km'lik tekne yolculuğunu yapmaya karar verdi.

Garry, 2019 başlarından beri Karayipler'de teknesiyle dolaşıyordu. Onun bazı gezilerine aile fertleri ve arkadaşları da eşlik ediyordu.

Mart ayında Kuzey İrlanda'daki evine dönecek, böylece kızının Eylül'deki düğününe rahatlıkla hazırlanabilecekti.

Ama koronavirüs salgını başladığında, 64 yaşındaki Garry, Karayipler'deki Sint Maarten'deydi ve çıkış yolu görünmüyordu.

Kısıtlamalar Nisan ayında da devam edip kasırga mevsimi de yaklaşırken eve dönüş planları yapmaya başladı ve tek başına tekneyle okyanusa açılmanın tek yol olduğuna karar verdi.

Tek başına okyanusta yolculuk yeterince ürkütücüydü; ama Garry için başka bir zorluk daha vardı: bir motorsiklet kazasında bir kolunu kaybetmişti.

"Tekneyle uzun yol, iki kolu olanlar için de zordur. İyi hazırlanmanız, her durum için faklı planlar yapmanız gerekir" diyor.

37 gün süren yolculukta en büyük sıkıntı, yemek pişirip yemeye zaman ayırmaktı.

"Tek başıma olduğum için her anı hava hareketlerini incelemek, yelkenlerle uğraşmak, gerektiğinde rota değiştirmek, diğer tekne ve gemileri gözetmek ve tabii bir de uyumak için değerlendiriyordum" diyor.

"En çok da aşırı yorgunluktan dolayı hata yapmaktan korkuyordum. Bir yanlış karar son kararım olabilirdi."

Ama soğuk hava ve şiddetli fırtınalara rağmen Garry, yıldız kaymalarını, yunus balıklarını ve balinaları izleme zevkinden geri durmamıştı.

Uzun yolculuğunun en büyük başarısı ise "engellilik halimi aşıp, hep yapmak istediğimi bir şeyi başarımış olmaktı".

Temmuz'da karaya ayak bastığında ailesi, arkadaşları ve destekçileri karşıladı onu.

Kızının düğününe iki ay var ve ailesi olarak, konuk listesini kısaltmak zorunda kalsalar da düğünün sorunsuz gerçekleşmesini ümit ediyorlar.





Juan Manuel Ballestero: 11,000 km





Koronavirüs nedeniyle uçuşlar iptal edildiğinde Arjantinli tekne sahibi Juan Manuel Ballestero Portekiz'deydi.

90 yaşına basmak üzere olan babasının doğum gününe yetişmek üzere 9 metrelik teknesiyle denize açıldı.

"Eve ulaşmanın en iyi yolu, diğer ülkelere demir atıp virüse yakalanmadan, okyanusun ortasında düz bir çizgi halinde ilerlemek diye düşündüm. Hazırlık yapmadan tekneye atladım. Biraz yiyecek aldım yanıma, ama ilaç almayı unuttum."

47 yaşındaki Juan, Atlantik Okyanusu'nu 60 ila 80 günde aşacağını hesaplamıştı. Sonunda 85 gün süren bir yolculuğun ardından ve sadece bir radyo eşliğinde hedefine vardı.

"Sadece ben ve evren vardı... geceleri çok sayıda yıldız ve bazen de yunus balıkları çıkıyor, okyanusta yeşil florensanlı bir ışık saçıyordu adeta."

Juan babasının 90. doğum gününe yetişemese de Haziran'da Arjantin'in Mar del Plata kentine varmış ve Babalar Günü'nü onunla geçirmişti.

Uzun yolculuğu için şu ifadeyi kullandı Juan: "Biz yelkenciyiz. Bir görevi daha tamamlamış olduk."

Fotoğrafların kullanım hakkı saklıdır.

Koronavirüs, Yunanistan, Arjantin, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 11:32 

Son Dakika Dünya Koronavirüs: Bisiklet, tekne, at... Kısıtlamalar sürecinde inanılmaz yolculuklar - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Dışişleri'nden Fransa lideri Macron'un Doğu Akdeniz açıklamasına tepki: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddi değil İsrail savaş uçağı tarafından taciz edilen İran yolcu uçağı acil iniş yaptı: Yaralılar var Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam paketi TBMM'de kabul edildi AK Parti ile muhalefet partileri arasında "Z kuşağı" tartışması çıktı Polise ateş açan şüphelilerin otomobili takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek Ali Babacan'dan "Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde "Hakaret ettiğini duydum" diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile bir araya geldi Kiralık sözleşmesi sona eren Kevin Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni açıklama: Soylu kardeşim telefonla aradı, helalleştik Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı, tek kişilik hücreye konuldu Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı, tek kişilik hücreye konuldu         
17:11
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı         
17:03
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor         
16:50
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık         
16:37
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi         
16:30
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti         
15:53
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili         
15:41
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi         
15:37
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü         
15:25
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum         
14:54
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti         
14:35
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız         
13:40
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti         
13:15
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı         
12:34
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi         
12:17
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri         
11:35
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı         
11:23
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı 16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı         
11:11
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu         
11:07
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis         
10:59
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor         
10:47
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi         
09:53
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı         
09:53
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi         
09:46
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var         
09:45
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler         
09:25
Kurban Bayramı öncesi tescilli Sivas bıçağına yoğun talep var Kurban Bayramı öncesi tescilli Sivas bıçağına yoğun talep var         
09:23
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti         
09:09
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak         
09:03
Bazı kanser türlerini belirtiler görülmeden tespit eden kan testi geliştirildi Bazı kanser türlerini belirtiler görülmeden tespit eden kan testi geliştirildi         
08:52
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 23:53:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: Bisiklet, tekne, at... Kısıtlamalar sürecinde inanılmaz yolculuklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei