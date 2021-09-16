Koronavirüs bitmeden "bağışıklık borcu" adı verilen yeni bir salgın ortaya çıktı

Dünya yaklaşık 2 yıldır Koronavirüsün pençesinde. 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19) dünyayı etkisin altında bulundurmaya devam ediyor. On milyonlarca kişiye bulaşan virüs dünya genelinde 5 milyona yakın kişinin hayatına mal oldu. Delta varyantı sonrası pek çok ülkeden kötü haberler gelmeye devam ediyor.

BİLİM DÜNYASININ GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Vaka sayıları dünyanın pek çok bölgesinde yeniden artış trendine girdi. Uzmanlar 'mutlaka aşı olun' ve 'maske takmaya devam edin' uyarısında bulunurken yapılan yeni bir araştırma tabiri caizse bilim dünyasının gündemine bomba gibi düştü.

YENİ SALGIN UYARISI

İngiliz uzmanlardan yeni bir salgın için uyarı geldi. The Telegraph'ta yer alan habere göre, henüz koronavirüs bitmeden yeni bir salgın ile karşı karşıyayız. Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evden çalışması ile bağışıklık sisteminde ciddi bir düşüş yaşandığı belirtiliyor. İngiliz uzmanlar bunu 'bağışıklık borcu' olarak nitelendiriyor.

YAŞ GRUBUNU AÇIKLADILAR

Uzmanlar bu durumdan en çok etkilenen yaş grubunu da açıkladı. Buna göre, gençler ve 20'li yaşlardaki kişiler arasında koronavirüs dışı hastalıklarda ani bir artış görülüyor.

The Telegraph'a konuşan Dr Rachael Rooney, öksürük, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, kusma ve ishal nedeniyle başvuran çocuk ve genç yetişkinlerde bir artışa tanık olduğunun altını çizdi. Çoğunlukla gençleri hedef alan virüs, genellikle bir kış hastalığı olan respiratuar sinsityal virüstür (RSV), ancak Public Health England verilerine göre, bu yaz bu virüste ani bir artış yaşadı.

"HERHANGİ BİR SEMPTOMU OLMAYAN KİŞİLERDEN BULAŞABİLİR"

Rooney, "Bunlar muhtemelen ortak alanlarda grip veya Covid'den daha stabildir ve herhangi bir semptomu olmayan kişilerden bulaşabilir. Bunların 100'den fazla suşu var ve normalde bir toplulukta herhangi bir zamanda bir düzine dolaşıyor" diyor.

Gençler ve 20'li yaşlar arasında koronavirüs dışı hastalıklarda görülen ani artışın ardından tıp uzmanları hijyen davranışımızı değiştirmemiz gerektiğinin altını çiziyor.

"GÜNLÜK HAYATIMIZDA HİJYEN ÖNLEMLERİ ALMAMIZ GEREKİYOR"

London School of Hygiene and Tropical Medicine'de fahri profesör olan Sally Bloomfield, "İster soğuk algınlığı ister koronavirüs olsun, virüslerin yayılmasını durdurmak için günlük hayatımızda hijyen önlemleri almamız gerekiyor" dedi.