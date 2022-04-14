'Koronavirüs bitti, demeden tedbir bırakılmamalı' - Son Dakika
Üye Girişi

'Koronavirüs bitti, demeden tedbir bırakılmamalı'

14.04.2022 11:37
'Koronavirüs bitti, demeden tedbir bırakılmamalı'

TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, pandemide sona yaklaşıldığını ve yatan hastalarının yok denecek kadar azaldığını belirterek, "'Tamamen bitti' denilinceye kadar maskeler bizce takılmalı. 'Bitti' demeden tedbiri bırakmamalı" dedi.

TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, pandemide sona yaklaşıldığını ve yatan hastalarının yok denecek kadar azaldığını belirterek, "'Tamamen bitti' denilinceye kadar maskeler bizce takılmalı. 'Bitti' demeden tedbiri bırakmamalı" dedi.

Koronavirüs salgınında uzun süre vaka sayısı yüksek iller arasındaki Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, pandemide artık sona gelindiğini ancak tedbiri yine elden bırakmamak gerektiğini söyledi. Dr. Kalkan, "Pandemide sona yaklaşıyoruz. Göstergeler gayet iyi, yatan hastalarımız neredeyse yok gibi. Yoğun bakımlarda 1 ya da 2 hastamız kaldı, iyiye gidiyoruz. Bugüne kadar Tekirdağ'da 1 milyon 371 bin PCR testi yapıldı, 2 milyon 70 bin aşı yapıldı. 243 bin pozitif vaka yaşadık. Göstergelerimiz gayet iyi, iyileşen hastalarımız bu sayılarımıza yakın. Dolayısıyla göstergeler açısından pandemi açısından sona doğru yaklaştığımızı hissediyoruz" diye konuştu.

'UMUTSUZLUĞA HİÇ KAPILMADIK'Sağlık Müdürü Kalkan, pandemi boyunca hiç umutsuzluğa kapılmadıklarını aktararak, "Kaygımızın yüksek olduğu anlarımız oldu. Burada bütün arkadaşlarımıza, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlıkta tepeden tırnağa bütün arkadaşlarım olağanüstü bir özveriyle bu süreci yönetti. Kriz ve risk yönetimi ikileminde, her zaman risk yönetimini önceledik. Sayılar azaldığı zamanlarda bile 'Yüksek dalgalar karşısında ne yaparız' kaygısını hep yaşadık. En kötü senaryolara hazırlıklı olduk ve bunların da semeresini en azından korku dediğiniz, o duygudan hem kendimizi hem de vatandaşlarımızı uzak tuttuğumuzu başardığımızı düşünüyorum" dedi. 'TEDBİR BIRAKMAMALI'Pandeminin tam anlamıyla bitmediğini hatırlatan Dr. Kalkan, "Kapalı mekanlarda her zaman, sona geldiğimizin ilanı yapılıncaya kadar, tamamen bitti denilinceye kadar, maskeler bizce takılmalı. Bitti demeden tedbiri bırakmamalı. Açık alanlarda elbette bu insanlarımızın takdirine kalmış. Artık bu bahar aylarında da insanlar biraz daha doğal olmayı ama gene bu doğallık içerisinde de genel sağlık kurallarına dikkat etmelerini öneriyoruz. Bence bu bize şunu öğretti ve öğretmeli; aslında bir kültür oluşturdu. Maskeyle mesafeyle hijyenle temizlikle anlattığımız şeyler aslında bizim kültürümüzde tam olan şeyler. Bunları tekrar aktive ettik. Sağlığımızı korumalıyız. Bunun için düzenli uyku, tabiatla gerçek anlamda ilgi ve iletişimimizi arttırarak sağlıklı bir bünyeyi de var etmeliyiz" diye konuştu.'10 GÜNDÜR HASTA YATIŞI YOK'Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan da son 10 gündür hastaneye koronavirüs hastası yatışı yapmadıklarını, yoğun bakımda sadece 3 hastanın tedavi gördüğünü belirtti. Doç. Dr. Doğan, şunları söyledi:

"Piyasadaki virüs etkinliğini yitirdi diyebiliriz. Hastaların büyük çoğunluğu ya asemptomatik geçiriyor ya da gribal bulgularla izleniyor. Hastaneye yeni yatışlarımız çok azaldı. Son 10 gündür yeni hasta yatırmıyoruz diyebiliriz. Pandemi servisinde takip edilen hasta sayısı 3. Bizi daha iyi bir yazın beklediği kanaatindeyiz. Yoğun bakımlarda yine yeni yatışımız yok. Hastalarımızın tedavisi devam ediyor. Hastalığın şiddetini yitirmesinde aşının çok önemli bir etkisi olduğu kanaatindeyiz. Hastalığın hafif geçirilmesinde, gribal semptomlarla atlatılmasında ve ölüm oranlarının azaltılmasında aşının çok büyük bir katkısı var. Şu an hastalık daha hafif geçiriliyor olabilir. Yalnız yüksek risk grubundaki insanların varsa eksik aşılarını tamamlamalarını öneriyoruz. Yine özellikle solunum ve böbrek yetmezliği, KOAH, koroner arter, diyabet, hipertansiyon ve kanser hastalığı olan veya herhangi bir nedenle bağışıklık sistemini zayıflatan ilaç kullanan hastaların aşılarını takip etmelerini, eksik aşılarını tamamlamalarını öneriyoruz. Açık alanlarda artık maske takılması önerilmiyor. Özellikle yüksek risk grubunda olan insanların kapalı ortamlarda maske takılmaları, kendilerini ağır hastalık riskinden de koruyacaktır."


'Koronavirüs bitti, demeden tedbir bırakılmamalı'
'Koronavirüs bitti, demeden tedbir bırakılmamalı'
'Koronavirüs bitti, demeden tedbir bırakılmamalı'
'Koronavirüs bitti, demeden tedbir bırakılmamalı'
'Koronavirüs bitti, demeden tedbir bırakılmamalı'
'Koronavirüs bitti, demeden tedbir bırakılmamalı'
YORUMLAR
500
Tekirdağ'dan Avrupa'ya ayda 85 ton çiğ köfte ihraç ediyor Tekirdağ'dan Avrupa'ya ayda 85 ton çiğ köfte ihraç ediyor Son dakika haberi: Tekirdağ Valisi Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı Son dakika haberi: Tekirdağ Valisi Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

İl Sağlık Müdürü, Cengiz Kalkan, Koronavirüs, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Koronavirüs bitti, demeden tedbir bırakılmamalı' - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Emre Kınay hakkında hapis talebi! Muhabire hakaret ettiği iddia edilmişti
11:30 Genç kıza cinsel istismarda bulunup, saçını kesmişlerdi! Bir de o anları kayda alan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı
11:28 Bahçeli'nin MHP'ye dönün dediği "mahallenin uşağı" İYİ Partili Koray Aydın mı?
11:22 Avrupa'ya gitmekten vazgeçirdi! Emre Belözoğlu aradığı futbolcuyu Galatasaray'da buldu
11:18 Okula giden 10 yaşındaki çocuğa 8 köpek saldırdı! Vücudunda 30 ısırık, 80 dikiş var
11:14 Genç kızın ayrılmaktan başka çaresi kalmadı! Sevgilisi kendisini Cengiz Han sanıyor
11:14 İnanılır gibi değil! 4 avcı ormanda komodo ejderine tecavüz etti
11:09 Yakın arkadaşların arasına kara kedi girdi! Tek başına single çıkarmak isteyen Elif Buse Doğan'a Serkan Çağrı'dan sert sözler
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
10:51 Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı! 25 maçta 26 gol atan Michael Olunga ile temas kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 11:45:25. #1.13#
SON DAKİKA: 'Koronavirüs bitti, demeden tedbir bırakılmamalı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement