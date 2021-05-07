"Koronavirüs böbrek yetmezliğine neden olabilir" - Son Dakika

Kovid-19'un sınırlı solunum yolu hastalığından şiddetli çoklu organ yetmezliğine kadar çeşitli ölümcül hastalıklara yol açabileceğini belirten Dr. Bahtişen Güven, böbreklerin virüsten etkilenmesinin kişiden kişiye farklılık gösterebileceğini ifade etti.

Emsey Hospital Nefroloji uzmanı Dr. Bahtişen Güven, diğer grip enfeksiyonlarına benzer olarak damlacık yolu ile bulaşan Kovid-19 pozitif olan kişinin virüsü aldıktan 2 gün ila 2 hafta içinde hastalık belirtileri ortaya çıkabileceğinin altını çizdi. Kovid-19'un bilinen belirtileri arasında yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, hafif ateş, üşüme titreme, kas ağrısı, koku ve tat alma duyu kaybı, ishal, boğaz ağrısı, öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlar olduğunu hatırlatan Güven konuyla ilgili açıklamada bulundu.

BÖBREK HASTALARI DAHA AĞIR GEÇİRİYOR

Yapılan çalışmalarda hastaneye başvuran hastaların yüzde 20 ila yüzde 40'ında böbrek rahatsızlığı görülebildiğine dikkat çeken Nefroloji uzmanı Bahtışen Güven, "Böbreklerin etkilenmesi kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. İdrarda hafif protein görülmesinden ciddi böbrek yetmezliğine veya diyaliz gerektirecek durumlara neden olabilecek böbrek hasarı farklı boyutlarda kendini gösterebiliyor. Virüsün böbrek hücrelerini doğrudan etkileyerek hasara yol açması ve kan pıhtılaşmasının artarak böbrek damarlarını etkilemesi ciddi sorunlara yol açabiliyor" diye konuştu.

Böbrek hastalarının koronavirüsü daha ağır geçirdiğine dikkat çeken Güven şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bakımda yatan hastalarda sıvı dengesinin bozulması, kalp yetmezliği, enfeksiyon ilaçlarının yan etkisi, ventilatör kullanılması gibi durumlar ise kronik böbrek yetmezliği, hemodiyaliz veya periton diyaliz tedavisi gören ve böbrek nakli yapılan hastaların savunma sistemlerin baskılandığından dolayı Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanma ve daha ağır geçirme riskini artırıyor."

REÇETESİZ İLAÇ KULLANILMAMALI

Böbrek hastası kişilerin beslenmelerine, günlük yaşantılarına ayrıca özen göstermelerini gerektiğini söyleyen Nefroloji uzmanı Bahtişen Güven, böbrek üzerine yan etkileri olabileceğinden dolayı doktor reçetesi olmadan ilaç kullanılmaması gerektiğini belirterek bu hastaların alması gereken önlemler hakkında ise şunları ifade etti:

"Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak, gerekli olmadıkça seyahat etmekten kaçınmak ve evde kalmak, toplu taşıma araçlarını kullanmamak, hasta kişilerle yakın temastan kaçınmak, takip eden doktorun önerdiği tedaviye (diyaliz, periton diyaliz, ilaç tedavisi) titizlikle uymak ve kontrollerine düzenli olarak devam etmek, aşılanmak bu noktada çok önemli olacaktır.'

BÖBREK HASTALARI İÇİN ÜRETİLMİŞ AŞI YOK

Böbrek hastalarında hastalığın seyrinin hastadan hastaya farklılık gösterdiğine ve bilinen kesin bir tedavisi olmadığına dikkat çeken Nefroloji uzmanı Bahtişen Güven, "Dünyada çeşitli teknolojiler kullanılarak üretilen birçok aşı var. Bu aşıların etkinliğini, yan etkilerini gösteren yeterli bilimsel kanıt olmamasına rağmen son çalışmalar hepsinin koruyucu etkilerinin olduğunu gösteriyor. Pandemi nedeniyle aşı geliştirme çalışmaları süratle yürütülmekte fakat şu ana kadar aşı çalışmalarına böbrek hastalığı olan veya bağışıklığı baskılanmış kişilerin dahil edildiği, bu hastalarda aşıların etkinliğine veya güvenirliğine dair yayınlanmış veri yok. Böbrek hastalarında Kovid-19 çok şiddetli ve ölümcül seyredebiliyor. Hastalığının yüksek ve ölümcül riski yanı sıra aşıların olası yan etkileri de oldukça düşük. Öte yandan aşının belirli aralıklarla 2 doz yapılması ve aşı olan kişilerin rutin olarak antikor varlığına veya düzeyine baktırması gerekmektedir" dedi.