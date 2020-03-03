Koronavirüs buz hokeyinde 6 Dünya Şampiyonası'nı iptal ettirdi - Son Dakika
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Koronavirüs buz hokeyinde 6 Dünya Şampiyonası'nı iptal ettirdi

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası organizasyonu iptal edildi.

Koronavirüs buz hokeyinde 6 Dünya Şampiyonası'nı iptal ettirdi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası organizasyonu iptal edildi.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonundan (IIHF) yapılan açıklamaya göre, koronavirüsün yayılma tehlikesini tartışmak üzere 2 Mart'ta gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul'da düzenlenmesi planlanan şampiyonanın da yer aldığı 6 organizasyonun iptaline karar verildi.

İptal olan IIHF şampiyonaları şöyle:

-18 yaş altı erkekler:

2. Lig A Grubu, 22-28 Mart Tallinn, Estonya

2. Lig B Grubu, 23-29 Mart Sofya, Bulgaristan

3. Lig A Grubu, 16- 22 Mart İstanbul, Türkiye

3. Lig B Grubu, 29 Mart-4 Nisan Kockelscheuer, Lüksemburg

18 yaş altı kızlar:

1. Lig B Grubu, 28 Mart-3 Nisan Katoviçe, Polonya

2. Lig A Grubu, 29 Mart-3 Nisan Jaca, İspanya

2020 IIHF Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası ile Nisan ve Mayıs 2020'de oynanacak tüm şampiyona programlarının ise devam edeceği duyuruldu.

Dünya Şampiyonası, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:14 Kaynak: AA
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