Koronavirüs buzlukta yıllarca canlı kalabiliyor

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Dr. Bengisu Ay, kurban etlerinin dondurucuda muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek, "Koronavirüs enfeksiyonu 4 derecede 5 güne kadar canlı kalabiliyor. Yeni koronavirüsle ile ilgili araştırmalar yeterli olmadığından dondurucuda yaklaşık birkaç yıl canlı kalabileceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Dr. Bengisu Ay, bayramda kurban kesimi ve et tüketimi sırasında koronavirüs enfeksiyonunun bulaşmasını önlemek için dikkat edilmesi gerekenlere dikkati çekti.

Buzdolabının düzenli aralıklarla su ve sabun ile temizlenmesi tavsiyesinde bulunan Ay, şunları kaydetti:

"Et birkaç gün içinde tüketilecekse 4 derecede saklanabilir, daha uzun süreler için buzdolaplarının dondurucu bölümünde muhafaza edilmeli. Koronavirüs enfeksiyonu 4 derecede 5 güne kadar canlı kalabiliyor. Yeni koronavirüsle ile ilgili araştırmalar yeterli olmadığından dondurucuda yaklaşık birkaç yıl canlı kalabileceğini söyleyebiliriz. Eti mutlaka ayrı bir kap veya poşette muhafaza etmelisiniz. Et pişirildiği zaman koronavirüs ölüyor. Pişirilme işlemi tamamlanana kadar temas sırasında eldiven kullanılmalı ve temas sonrası mutlaka el hijyeni sağlanmalı. Çiğ ve az pişmiş hayvansal besinleri tüketmemeli, bunun yerine iyi pişmiş yiyecekler tercih etmelisiniz."

"Kurban etine temas sonrası hijyene dikkat"

Dr. Bengisu Ay, kurban kesimi sırasında koronavirüs için alınan standart önlemlerin mutlaka uygulanması gerektiğine işaret ederek, "Eve getirdiğimiz kurban etlerine temas sonrası mutlaka ellerinizi en az 20 saniye süreyle su ve sabun ile yıkamalısınız. Kesim yapan ve yardım eden kişiler maske takmalı, el hijyeni sağlamalı, eldiven kullanmalı ve eldivenle başka hiçbir yüzeye değmemeli." ifadelerini kullandı.

Ay, kurban kesimi sırasında sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Kesim sırasında oluşan kalabalık virüsün yayılmasını hızlandırır. Kalabalık ortamda etin kesildiği sırada virüsü taşıyan kişilerin konuşma, öksürme, hapşırma sırasında saçtığı damlacıklar etin üzerine gelirse ve o ete dokunduktan sonra ağzımıza, burnumuza ya da gözümüze dokunursak koronavirüs bulaşır." değerlendirmesinde bulundu.