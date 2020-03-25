"Koronavirüs çalışma anlayışını değiştirecek" - Son Dakika
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"Koronavirüs çalışma anlayışını değiştirecek"

6 saat önce

Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül, "Koronavirüs çalışma anlayışını değiştirecek.

Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül, "Koronavirüs çalışma anlayışını değiştirecek. Servcorp Home adını verdiğimiz sistemle müşterilerimize, ofislerine sanal ortamda erişebilme imkanı tanıyoruz" ifadelerini kullandı.


Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pandemi ilan etmesiyle küresel bir tehdit haline dönüşen koronavirüs, şirketleri evden çalışmaya zorluyor. Koronavirüs nedeniyle İtalya, İspanya ve Fransa'da 'gerekli kalmadıkça' sokağa çıkmama yasağı uygulanırken, sokağa çıkma yasakları başta Avrupa olmak üzere dünya geneline yayılıyor.


"Sanal ofis ev-ofis değişimi için en uygun seçenek"


Koronavirüsün iş hayatında oluşturduğu değişimi sanal ofis uygulamasıyla destekleyebileceklerini belirten Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül, "Sanal ofis, üretkenlikle ilgili herhangi bir kısıtlama yaşamadan ve büyük maliyetlere maruz bırakmadan şirketlerin ev-ofis değişimini destekleyecek çözümler sunuyor. Servcorp'un 100 milyon doları aşkın BT yatırımıyla güçlendirdiği teknolojik altyapısıyla hizmet veren sanal ofisler, müşterilerine çağrıları yanıtlamak ve süzmek için profesyonel resepsiyonist ile aranma talimatlarını ve arama yönlendirme seçeneklerini dijital ve gerçek zamanlı olarak güncelleme avantajı sunuyor. Aynı telefon numarası, ekip üyeleri, müşteriler ve tedarikçiler ile telekonferans görüşmeleri organize etmek için de kullanılabiliyor. Ayrıca, işletmeler kendi şehirlerinde posta kargo yönetimi hizmetlerini de içeren, güvenilir bir iş adresine de sahip oluyorlar" ifadelerini kullandı.


"Dışarıdan destek verecek ekiplerimiz hazır"


Şirketlerin ihtiyaç duyduğu her şeye hazırlıklı olduklarını vurgulayan Damla Özgönül, "Servcorp sanal ofislerini tercih eden şirket veya girişimciler, kendilerine tahsis edilmiş kişisel asistan aracılığıyla, çeşitli destek hizmetlerine diledikleri zaman erişebilirler. Yönetim desteği, çeviriler, profesyonel baskı, web sitesi tasarımı, sosyal medya yönetimi ve hatta İK desteği gibi çok geniş bir yelpazede hizmetler sunabiliyoruz. Böylece sanal ofis müşterileri birden fazla fatura ve satıcıyla uğraşmak zorunda kalmadan, tek bir kontak üzerinden işlerine odaklanabiliyor" şeklinde konuştu.


"Olası ne kötü senaryoyu düşündük"


Özgönül, "Daha önce Japonya'daki deprem felaketlerinde ve Avustralya'da yaşanan yangınlarda durma noktasına gelen iş zinciri Servcorp'un acil durum önlemleri sayesinde ilerleyebildi. Homeoffice çalışmayı tercih eden müşterilerimiz 'Servcorp Home' ile telefon cevaplama, aktarma ve arama görevlerini ofise gelmeden evde yapabilme olanağına sahip oluyor. Servcorp yerel numarasına sahip olan Servcorp paydaşları Servcorp Home portalına kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girerek Servcorp resepsiyonist hizmetlerinden faydalanabiliyor. Ayrıca mesai saatleri dışında sesli mesaj kutusuna yönlendirilen hatlara gelen her mesaj Servcorp müşterisinin adresine ses dosyası olarak gönderiliyor. Servcorp mutlak suretle bir resepsiyonist çalışanını ofislerinde bulundurmayı taahhüt eder. Böylece ofisinizle olan bağınız hiçbir şekilde kopmayacak" dedi. - İSTANBUL

Koronavirüs, Türkiye, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:08 Kaynak: İHA

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