Koronavirüs can almaya devam ediyor - Son Dakika
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Koronavirüs can almaya devam ediyor

12 dakika önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 56, salgından etkilenenlerin sayısı bin 975'e yükseldi.

Koronavirüs can almaya devam ediyor, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 56, salgından etkilenenlerin sayısı bin 975'e yükseldi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:37 
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