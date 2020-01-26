Koronavirüs can almaya devam ediyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 56, salgından etkilenenlerin sayısı bin 975'e yükseldi.

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