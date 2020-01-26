Koronavirüs can almaya devam ediyor
12 dakika önce
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 56, salgından etkilenenlerin sayısı bin 975'e yükseldi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 56, salgından etkilenenlerin sayısı bin 975'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:37
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