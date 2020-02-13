Koronavirüs: Can kaybı artıyor, Japonya'da ilk ölüm, 5 limandan dönen cruise gemisi Kamboçya'da

Çin'de ilk olarak geçtiğimiz aralık ayında çıkan ölümcül koronavirüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı sayısı toplam bin 367'ye yükseldi.



Virüsün ilk çıktığı yer olan Vuhan şehrinin bağlı olduğu Hubei Eyaleti'nde 13 Şubat itibarıyla bir günde 242 kişinin öldüğü açıklandı. Bu rakam hastalığın görüldüğü dönemden bu yana 24 saat içerisinde en çok can kaybının yaşandığı gün oldu.